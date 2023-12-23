Усилилось ли санкционное давление на РФ в 2023-м: почему нет ожидаемого эффекта

После того, как Евросоюз, спустя долгий промежуток времени, принял 12-й пакет санкций против РФ, его (а также страны G7) начали просить отложить введение запрета на российские алмазы. Это делает Индия, активно торгующая с Россией, хоть та же нефть страны-агрессора уже испытывает проблемы с попаданием в Индию. Тем временем Путин, периодически выступающий с нападками в адрес Запада, предложил США и Европе возобновить экономическое сотрудничество с РФ. Что можно сказать о санкционном давлении на страну-агрессора по итогам этого года? Как увеличить эффект ограничений против РФ, какие еще следует ввести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В санкциях против страны-агрессора нет единого фронта

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напоминает, что за 2022 год было принято девять санкционных пакетов, а за 2023 только три.

"Причем практически всё, что приняли в этом году, касалось усиления контроля за ранее введенными ограничениями. Правда, в последнем, 12 пакете, появилось что-то новое. Хоть те же ограничения на российские алмазы уже натолкнулись на сопротивление Индии. Она ссылается на то, что нет четкого механизма контроля за происхождением драгоценных камней. Потому предлагает отсрочить введение 12 пакета в части алмазов", – отмечает эксперт.

По его словам, интерес Индии тут понятен. Как и ее выгоды от закупки российской нефти со значительными скидками. И продажей потом нефтепродуктов со значительными накрутками в ту же Европу.

Да, российская экономика испытывает определенные сложности. Уменьшились валютные поступления. Но, анализируя все санкционные ограничения, нужно понимать, что пока в этом "заборе" будут такие дыры, как сейчас, экономика РФ будет приспосабливаться. И пока не будет единого фронта контроля за исполнением санкций, те продолжат оставаться малоэффективными", – констатирует Олег Пендзин. "Когда мы говорим о санкциях против страны-агрессора, к сожалению, тут нет единого фронта. Потому исполнение подсанкционных вещей весьма условное. Те же Индия, Китай, страны ближнего для России зарубежья активно помогают ей обходить ограничения

Лучше бы санкционных пакетов было вдвое меньше, но они реально работали

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун поделился таким мнением:

Давления оказывается и на российское общество. По мнению Запада, это единственный способ изменить отношение россиян к войне. С моей точки зрения, ошибочные ожидания. Российское общество готово жить всё хуже, но не решится на массовые протесты против власти". "Санкции работают. Они неимоверно важны в контексте ослабления РФ, нанесения ей экономического, политического ущерба

С другой стороны, продолжает политолог, экономические трудности в стране-агрессоре объективно есть. Руководство Кремля и роспропаганда всячески пытаются продемонстрировать, что РФ способна спокойно жить под санкциями (обходя их, в том числе с помощью параллельного импорта). Но бюджет страны-агрессора точно недополучает огромные средства.

"В то же время, те пакеты санкций, которые уже введены, демонстрируют свою недостаточную полноценность. Ведь РФ находит пути их преодоления. В том числе импортируя детали, необходимые для производства вооружений и боеприпасов, для продолжения войны", – подчеркивает Максим Джигун.

По его мнению, лучше бы санкционных пакетов было вдвое меньше, но они реально работали.

Санкции являются широкими, но не глубокими. В этом беда, – констатирует эксперт. – Если бы глубина проникновения санкций и контроль за их выполнением были серьезнее, это нанесло бы куда больше ущерба российской экономике, чем сейчас. И мы не находили бы в российских ракетах, запущенных по мирным украинским городам, массу западных составляющих Важно отслеживать пути попадания в РФ подсанкционной продукции. И наказывать страны, компании (даже западные), которые в этом участвуют. Это важнее, чем появление новых санкционных пакетов". "Да, под санкции попадает всё больше товаров, сфер экономики, но Россия постоянно находит обходные пути

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