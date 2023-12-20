ЕС просят отложить новые санкции против РФ: кто вступился за российские алмазы

Индия призвала страны Большой семерки (G7) отложить введение запрета на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, Индия, где находится 90% мировой индустрии огранки и полировки алмазов, имеет решающее значение для реализации запрета, подчеркивает агентство. Нью-Дели также стремился к большей ясности в своих переговорах с лидерами G7.

Россия является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья по объему. Новые ограничения на торговлю российскими драгоценными камнями являются частью более широких мер ЕС, призванных ограничить доходы Кремля, которые финансируют вторжение РФ в Украину.

Отметим, Евросоюз принял 12-й пакет санкций против РФ. Впервые появился запрет на российские алмазы и бриллианты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также прописаны новые меры против обхода санкций и против поставок в РФ товаров и технологий двойного назначения. Между тем, Китай и Россия установили новый рекорд по товарообороту, а бюджет страны-агрессора имеет профицит. Эксперты оценили для издания "Комментарии" 12-й санкционный пакет, а также рассказали, какие финансово-экономические меры еще следует предпринять, чтоб сделать РФ реально больно.

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