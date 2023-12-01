Санкции для отвода глаз: СМИ узнали, что произошло с состоянием российских олигархов за год

Большая часть российских миллиардеров, которые молчаливо поддержали захватническую войну Путина против Украины, смогли нарастить свои состояния с начала 2023 года. Всего они увеличились на 38,575 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg Billionaires Index" ("Индекс миллиардеров").

Потанин и Путин. Фото: из открытых источников

В общий рейтинг, который состоит из 500 миллиардеров, вошло 25 россиян. Состояния только трех из них уменьшились с 1 января 2023 года.

Отмечается, что в первую сотню рейтинга миллиардеров попали шестеро россиян: Владимир Потанин (47 место); Леонид Михельсон (52 место); Вагит Алекперов (62 место); Владимир Лисин (72 место); Алишер Усманов (82 место); Алексей Мордашов (88 место).

Потанин смог увеличить свое состояние на 2,11 млрд долларов. Сейчас оно составляет 30,7 млрд долларов. Михельсон с 1 января увеличил состояние на 2,71 млрд долларов. Общее — 27,3 млрд долларов. Алекперов с начала года разбогател на 9,14 млрд долларов. Общее состояние — 24,5 млрд долларов. Лисин увеличил состояние на 3,07 млрд долларов за год. Общее — 22,9 млрд долларов. Усманов с начала года обогатился на 1,87 млрд долларов. Общее состояние — 20,3 млрд долларов. Мордашов смог увеличить состояние на 618 млн долларов. Общее — 19,3 млрд долларов.

Ниже первой сотни в рейтинге находятся 19 российских миллиардеров. Примечательно, что и у этих дела шли хорошо. Только у троих из 19 состояния за год уменьшились: Сулейман Керимов (276 место) — состояние уменьшилось на 650 млн долларов за год. Общее — 8,34 млрд долларов. Виктор Вексельберг (351 место) — состояние уменьшилось на 44,1 млн долларов за год. Общее — 6,96 млрд долларов. Вячеслав Кантор (413 место) — за год состояние стало меньше на 277 млн долларов. Общее — 6,09 млрд долларов.

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