Почему давление на РФ не срабатывает: есть ли толк от 12-го пакета санкций против агрессора

Евросоюз принял 12-й пакет санкций против РФ. Впервые появился запрет на российские алмазы и бриллианты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также прописаны новые меры против обхода санкций и против поставок в РФ товаров и технологий двойного назначения. Между тем, Китай и Россия установили новый рекорд по товарообороту, а бюджет страны-агрессора имеет профицит. Эксперты оценили для издания "Комментарии" 12-й санкционный пакет, а также рассказали, какие финансово-экономические меры еще следует предпринять, чтоб сделать РФ реально больно.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В РФ просто насмехаются над подобными санкциями

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поделился таким мнением:

"Я представляю, как заволновались народные массы в РФ, узнав, что алмазы и бриллианты теперь не получится продавать Западу. Сюжет из темы запрета поступления в Россию фирменных сумочек из крокодильей кожи. Такого рода новости скорее работают на укрепление имиджа Путина и Кремля в целом. Они просто насмехаются над подобными санкциями. Да и в целом над ограничениями, которые не работают, судя по тому, что путинский режим всё более явно переводит свою экономику на военные рельсы".

По словам эксперта, в 2023 году, вопреки обещанным "санкциям из ада" и заверениям, что все, кто торгует с РФ, будут наказаны, страна-агрессор увеличила объем продажи нефти и газа до 550-600 млрд долларов.

"Именно на удар по торговле углеводородами должны быть направлены санкции, – уверен экономист. – Это единственная группа товаров, удар по которой может повлиять на способность путинского режима финансировать агрессию. Пока не будет реально мощных санкций против российских нефти и газа, и схем по их продаже (банковско-финансовый сектор, "теневой флот" и так далее) – остальное просто курам на смех".

Пока мы, продолжает Ярослав Романчук, видим неадекватные, неэффективные меры экономического давления на РФ со стороны Запада. Последний даже не способен хотя бы на время, пока не будет повержен агрессор, изменить свою климатическую повестку дня. Которая станет бесполезной, если Россия победит.

"Украина уже почти два года просит дать ей больше оружия, а также убрать с мирового рынка российские нефть и газ. Эти две позиции в разы повысят наши шансы на победу. Но Запад балуется алмазными санкциями. И это грустно", – констатирует эксперт.

Важно, что санкционная политика развивается

Позитив уже в том, что давление на страну-агрессора не останавливается, что ЕС принял уже 12 пакет санкций, считает доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников. И каждый новый такой пакет, акцентирует он, в определенной мере корректирует недоработки предыдущих.

"В 12-м пакете сделали акценты на решение проблем реэкспорта нефти, на реэкспорт с помощью других стран (когда подсанкционную продукцию закупает третья страна, перепродавая потом в РФ). Вводятся ограничения на алмазы, вводятся очередные персональные санкции", – отмечает эксперт.

По его мнению, важно, что санкционная политика развивается, что западные страны отслеживают эффективность/неэффективность ограничений – и делают соответствующие корректировки.

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