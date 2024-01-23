США и ЕС всерьез обеспокоены: помощь России от КНДР может переломить ход войны

В США и Европейском Союзе серьезно обеспокоены возможными поставками ракет из Северной Кореи России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В своем материале журналисты взяли за основу мнения официальных лиц в Вашингтоне и Брюсселе. Американские и европейский чиновники заявляют, что боеприпасы КНДР могут оказаться важными на поле боя в момент чрезвычайной уязвимости Украины.

"Хотя многие северокорейские артиллерийские снаряды оказались плохими – некоторые, похоже, были изготовлены десятилетия назад, — они дают россиянам возможность бить по украинским силам, которые экономят свои сокращающиеся запасы. Европейские страны пообещали Украине огромное пополнение запасов, но сейчас, кажется, удалось собрать лишь около 300 000 артиллерийских снарядов", — говорится в материале.

При этом, по данным "The New York Times", наибольшее беспокойство вызывают ракеты, от Пентагона до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Так, ряд чиновников сказали, что они опасаются, что россияне надеются использовать ракеты, чтобы преодолеть западную ПВО. Хотя в настоящее время количество переданных ракет невелико, вероятно, менее 50, официальные лица США и Европы считают, что их может быть намного больше.

Авторы статьи подчеркивают, основная часть ракет, которыми обстреливают Украину, все еще производится в России. Но, если Северная Корея увеличит свои поставки, Украина может быть вынуждена использовать драгоценные снаряды противовоздушной обороны, что может быть разрушительным для Украины, если дополнительное военное финансирование не будет одобрено Конгрессом.

Читайте также на портале "Комментарии" — во что РФ превратила ООН: вырисовываются ли перспективы переговоров Киева и Москвы.



