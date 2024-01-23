Во что РФ превратила ООН: вырисовываются ли перспективы переговоров Киева и Москвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров, прибыв в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН (постоянным членом которого до сих пор является страна-агрессор, продвигая там свои лживые меседжи), заявил, что Россия якобы "никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но не о том, как сохранить у власти предводителей киевского режима и потакать их фантазиям". В свою очередь, украинская власть дает понять, что не будет подписывать мирный договор с РФ, если в нем будет идти речь о потере Украиной своих территорий. Почему ООН продолжает быть местом, где Россия попирает международное право, да еще и рядится в миротворческие одежды? При каком раскладе Киев и Москва могут сесть за стол переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

РФ использует ООН для продвижения своих меседжей

Политолог Дмитрий Воронков рассуждает так:

"ООН не является эффективной организацией. Она стала скорее выставкой абсурда и парадокса, когда Россия – страна-агрессор, угрожающая всей мировой безопасности, является постоянным членом Совбеза данной структуры. И без конца злоупотребляет правом вето. Уже давно ООН нуждается в реформировании своего устава, чтоб стать хотя бы относительно эффективной".

По словам эксперта, РФ использует данную площадку для продвижения своих меседжей, пытаясь оправдать свою агрессию.

"Работает это и на внутреннюю аудиторию. Мол, смотрите, мы вполне себе "блещем" на международной арене, изоляции нет. Параллельно подчеркивается образ внешнего врага в лице коллективного Запада", – поясняет Дмитрий Воронков.

Что касается вероятности переговоров между Украиной и РФ – никаких предпосылок пока нет, считает он.

"Переговоры возможны, как давно заявил президент Зеленский, когда мы вернем все свои территории, – напоминает политолог. – Впрочем, подтолкнуть к неким соглашениям может критическая ситуация у Киева или Москвы, что станет поводом для чьей-либо капитуляции. Но подобного пока также не просматривается".

В переговорах не обойтись без посредника

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что относительно лояльное отношение Запада к действиям российских представителей в той же ООН связано с рядом причин.

"Во-первых, Запад в данном случае занимает позицию к РФ как к стране, которая является частью международных организаций, вписана в их "нормативку". Потому, критикуя ее за нарушение принципов, на которых построена ООН, из Совбеза страну-агрессора не изгоняют. И нет соответствующего механизма. И те же западные страны, тоже являющиеся постоянными членами Совбеза (США, Великобритания, Франция), не хотят создавать прецедент, ставя под угрозу свое там нахождение. Во-вторых, Россия является ядерным государством. И с этим тоже приходится считаться", – отмечает Алексей Якубин.

Он акцентирует, что в плане возможных переговоров – Россия постоянно отправляет сигналы о якобы готовности к ним. Но насколько она реально готова – сказать сложно. Пока все ее действия свидетельствуют об обратом. Да и позиция Киева тут остается прежней.

Известно, что американские эксперты прорабатывают варианты переговоров. И роль США тут явно будет определяющей". "Если говорить о модальности переговоров, тут, скорее всего, не обойтись без посредника. Ими могли бы стать США. Но со стороны Администрации Байдена таких шагов пока нет. Более того – оттуда звучат заявления, что Россия явно не готова к переговорам. В то же время, если произойдет смена власти в тех же Штатах, позиция, вероятно, изменится, – считает политолог. – Тот же Трамп, который выглядит на данный момент фаворитом во внутрипартийных выборах Республиканской партией единого кандидата, уже делал заявления на эту тему

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского заявили, что близки к важным переговорам с Венгрией: что говорят в Будапеште.