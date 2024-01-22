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У Зеленского заявили, что близки к важным переговорам с Венгрией: что говорят в Будапеште

На Банковой подтвердили, что готовят почву для встречи Зеленского и Орбана

сегодня, 13:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о подготовке возможной встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, для этого обе стороны "готовят почву". Как передает портал "Комментарии", об этом Ермак заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

У Зеленского заявили, что близки к важным переговорам с Венгрией: что говорят в Будапеште

Украина - Венгрия. Фото из открытых источников

"Мы точно движемся к встрече Зеленского и Орбана. Это и будет главной задачей во время нашей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречи с Сийярто (Ред. – главой МИД Венгрии) 29 января в Ужгороде", — сказал глава ОП.

Андрей Ермак выразил уверенность, что диалог между Киевом и Будапештом "точно движется" к встрече лидеров.

"Мы договорились потратить столько часов, сколько потребуется, чтобы проговорить все вопросы и прийти к пониманию, когда, где и с какими потенциальными договоренностями может состояться встреча между президентом Украины и премьер-министром Венгрии", — рассказал Андрей Ермак.  

Отметим, ранее руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш на пресс-конференции 18 января заявил, что Будапешт "должен стремиться" к хорошим отношениям с Украиной, и такой возможности "нельзя исключать".

Гуяш прокомментировал вопрос украинско-венгерских отношений, говоря о позиции Будапешта относительно дальнейшего блокирования четырехлетнего пакета помощи на 50 млрд евро для Украины.

"Нельзя исключать возможность улучшения отношений между Венгрией и Украиной, и Венгрия должна стремиться к хорошим отношениям с соседней страной. Мы не должны терять надежду на то, что в венгерско-украинских отношениях могут произойти изменения", – сказал он.

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Источник: http://sub.interfax.kiev.ua/rus/tape/300341691/4272218/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:08

Ну що ж - подивимось. Чи прийме сторону юдейця-шахрая його Бог? Корумпованому фюреру ще жодного разу не вдавалась знаходити спільну мову з розумними людьми, які прагнуть до розвитку і миру, яких важко обдурити. У спілкуванні з маразматиками та екстремістами, злочинцями і хабарниками, тут він був як риба у воді.


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