У Зеленского заявили, что близки к важным переговорам с Венгрией: что говорят в Будапеште

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Кравцев Сергей
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о подготовке возможной встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, для этого обе стороны "готовят почву". Как передает портал "Комментарии", об этом Ермак заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
Украина - Венгрия. Фото из открытых источников
Андрей Ермак выразил уверенность, что диалог между Киевом и Будапештом "точно движется" к встрече лидеров.
Отметим, ранее руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш на пресс-конференции 18 января заявил, что Будапешт "должен стремиться" к хорошим отношениям с Украиной, и такой возможности "нельзя исключать".
Гуяш прокомментировал вопрос украинско-венгерских отношений, говоря о позиции Будапешта относительно дальнейшего блокирования четырехлетнего пакета помощи на 50 млрд евро для Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли вероятность на смену позиции официального Будапешта после переговоров? Что следует понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 14:08
Ну що ж - подивимось. Чи прийме сторону юдейця-шахрая його Бог? Корумпованому фюреру ще жодного разу не вдавалась знаходити спільну мову з розумними людьми, які прагнуть до розвитку і миру, яких важко обдурити. У спілкуванні з маразматиками та екстремістами, злочинцями і хабарниками, тут він був як риба у воді.