Переговоры Украины и Венгрии: стоит ли их проводить и какой результат можем получить

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о проведенном "продуктивном телефонном разговоре" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. По его словам, обсуждалась подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также продвижение Украины на пути евроинтеграции. Напомним, что именно Венгрия оказывала максимальное сопротивление решению о старте переговоров Украины с ЕС, а также она (единственная из 27 стран-членов) заблокировала выделение нам 50 млрд евро. Есть ли вероятность на смену позиции официального Будапешта после этих переговоров? Что следует понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры Украины и Венгрии. Фото из открытых источников

Нужно выяснить каких ещё шагов ожидает Будапешт

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, поделился таким комментарием:

"Лично я не ожидаю какого-то прорыва в двусторонних отношениях. Однако некая нормализация возможна. Контакты тут важны".

Поскольку мы в некотором смысле зависим от Будапешта, так как Венгрия является членом ЕС и НАТО, то нужно пробовать выяснить, возможен ли прогресс, считает эксперт.

"Ситуация с защитой прав национальных меньшинств в Украине, например, вполне позитивная, о чем говорят в том числе и недавно принятый закон. Нужно выяснить каких ещё шагов ожидает Будапешт – и будут ли они возможны с нашей стороны, не станут ли противоречить нашим национальным интересам", – поясняет Владимир Дубовик.

Не стоит ожидать прорывов

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен: то, что такая встреча готовится – уже хорошая новость. Это, отмечает он, необходимо, как минимум, чтобы разморозить определенный уровень сотрудничества Украины с Венгрией. Даже вопреки внутриполитической венгерской конъюнктуре и позиции официального Будапешта внутри ЕС.

"В прорывах по итогам переговоров я сомневаюсь. Скорее встреча нужна, чтоб снизить уровень негативных сценариев, возможности орбановской Венгрии злоупотреблять украинским вопросом, прежде всего, в Европе. Добавляя аргументов нашим союзникам внутри ЕС. Ведь Орбану и Ко после этого сложно будет говорить, что Украина не идет на контакт, не ищет компромисс. Именно поэтому Орбан длительное время избегал встречи с Зеленским", – считает Олег Саакян.

Понятно, продолжает он, что деструктивная позиция венгерских властей связана не столько с тем, что Украина пообещает или сделает, сколько – с взаимоотношениями Будапешта и Москвы. С пророссийским вектором политики Орбана уже довольно длительное время.

"Исходя из этого – и не стоит ожидать прорывов. Но данная встреча – вспомогательный фактор для максимизации конструктивных процессов, которые есть, а также для минимизации деструктивных. Напомню, что Украина уже пошла на ряд уступок, выполнив требования (порой – справедливые, порой – манипулятивные) касательно венгерской общины нашей страны. Но есть еще целый ряд вопросов возможного сотрудничества. Как вокруг венгерской общины на Закарпатье (инфраструктурные, культурные проекты). Так шире, в контексте собственно украино-венгерского сотрудничества. Уверен, что бизнес Венгрии был бы не прочь поучаствовать в процессах восстановления нашей страны. Причем, как во время войны, так и после. А некоторые венгерские предложения были бы весьма интересны нам – и в сфере промышленности, и в сфере логистики, и в сфере термоэнергетики, рекреационного использования термальных источников", – заключает политолог.

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