Как Россия использует Совбез ООН в войне против Украины: подробности от ISW

Россия использует Совет Безопасности ООН для продвижения собственных информационных операций, чтобы убедить международных партнеров Украины не оказывать ей военную помощь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Американские аналитики напомнили, что 22 января Россия созвала заседание Совбеза ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в отказе от переговоров, утверждая, что Кремль всегда был готов к диалогу.

По словам топ-дипломат РФ, Москва заинтересована исключительно в переговорах об отстранении действующего украинского правительства от власти. Таким образом он подтвердил, что Москва все еще официально стремится к смене режима в Киеве.

"Лавров продолжал отрицать независимость и суверенитет Украины, ошибочно утверждая, что украинский народ не имеет интересов в войне против России и что Запад подтолкнул Украину к продолжению войны. Глава МИД России посоветовал Западу понять, что "формула мира" президента Владимира Зеленского — это путь в никуда. Он также утверждал, что чем быстрее Запад реализует это, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", — отмечают аналитики.

Также во время заседания представитель РФ утверждал, что "если Украина перестанет драться, сотни тысяч украинских жизней будут спасены".

В Институте изучения войны добавили, что Лавров и ранее озвучивал подобные месседжи, подразумевая, что россияне могут оккупировать больше территории во время войны и что это еще больше ослабит переговорную позицию Украины.

В то же время российский министр отрицал ответственность Кремля за опасения, что РФ может напасть на НАТО в будущем, игнорируя последние тревожные официальные заявления Москвы. Лавров обвинял украинских военных в проведении ударов по оккупированной Россией территории, которые Кремль использовал для поддержки своих оправданий войны.

Глава МИД пытался убеждать, якобы "россияне и украинцы будут жить так же, как братья и добрые соседи" после того, как Россия достигнет своих целей, которые ISW оценивает, как капитуляцию Украины и стран Запада.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Запад должен готовиться к нападению РФ: что к этому подталкивает Путина.



