Как Россия использует Совбез ООН в войне против Украины: подробности от ISW

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Кравцев Сергей
Россия использует Совет Безопасности ООН для продвижения собственных информационных операций, чтобы убедить международных партнеров Украины не оказывать ей военную помощь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Американские аналитики напомнили, что 22 января Россия созвала заседание Совбеза ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в отказе от переговоров, утверждая, что Кремль всегда был готов к диалогу.
По словам топ-дипломат РФ, Москва заинтересована исключительно в переговорах об отстранении действующего украинского правительства от власти. Таким образом он подтвердил, что Москва все еще официально стремится к смене режима в Киеве.
Также во время заседания представитель РФ утверждал, что "если Украина перестанет драться, сотни тысяч украинских жизней будут спасены".
В Институте изучения войны добавили, что Лавров и ранее озвучивал подобные месседжи, подразумевая, что россияне могут оккупировать больше территории во время войны и что это еще больше ослабит переговорную позицию Украины.
В то же время российский министр отрицал ответственность Кремля за опасения, что РФ может напасть на НАТО в будущем, игнорируя последние тревожные официальные заявления Москвы. Лавров обвинял украинских военных в проведении ударов по оккупированной Россией территории, которые Кремль использовал для поддержки своих оправданий войны.
Глава МИД пытался убеждать, якобы "россияне и украинцы будут жить так же, как братья и добрые соседи" после того, как Россия достигнет своих целей, которые ISW оценивает, как капитуляцию Украины и стран Запада.
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Ігор
сегодня, 10:11
Якби не розпалювання війни залізом маразма Байдена і підігравання юдейцям, тихо мирно повернулись би Порошенко з Медведчуком. З попами бігав би Новинський, лишались би ті ж корумповані чиновники та мери, і у світі було б спокійно. А якби ще Порошенко не влаштовував заколоти і не захоплював владу то не було б і захоплення Криму і Донбас жив би у мирі. Малоправославия - це помилка і дитя корумпованих, ласих до розкрадання шахраїв.