Мы переживаем 10-ые сутки российского открытого вторжения в Украину. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию на данный момент.

Российско-украинская война: 10 день – анализ ситуации / Фото: Marienko Andrew | Источник: AP

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов поясняет:

"Первое. Россияне исчерпали военно-наступательный потенциал. Полностью. Продвижение их сухопутных войск уже минимальное, лишь в отдельных тактических эпизодах.

Второе. Логистика провалена. Техника не заправлена, военнослужащие – голодные. Боеприпасы есть, но они не могут даже добраться до места назначения.

Третье. У агрессора нет резерва, который можно было бы быстро перебросить в Украину, чтобы усилить наступательный потенциал".

По мнению эксперта, мы, наконец, додержались до той точки, когда оккупанты, условно говоря, перешли свой Рубикон. Дальше, подчеркивает Олег Жданов, боевая активность со стороны РФ пойдет на спад (речь, правда, только о суше, так как в небе у них, к сожалению, преимущество).

"Нам важно продолжать держаться. Контратаковать. Наносить оккупантам максимальный урон. И не сдаваться на переговорах. Никаких территориальных уступок. Никакой "ЛДНРии" в границах всех Донецкой и Луганской областей, никакого "российского Крыма". Мы выстоим. И вернем свое", – уверен Олег Жданов.

Политический аналитик PR-эксперт Александр Солонько с сожалением отмечает, что за последние 8 лет мы упустили много возможностей для того, чтобы куда лучше повысит нашу обороноспособность и устойчивость общества к российской агрессии. Тем не менее, определенные ресурс мы накопили. И он помог достаточно эффективно противостоять российской агрессии. И показать всему миру, что армия РФ – не такая сила, которую следует так уж бояться. Тем более – таким животным страхом, как это делают некоторые европейские страны.

"Украинское общество показало готовность к противостоянию оккупантам. Украинская армия продемонстрировала свою мощь, мотивацию. У нас есть военные кадры, которые способны реализовывать разные сценарии и стратегии для обороны страны. Сам факт того, что мы столько продержались, опровергает ряд негативных прогнозов, которые звучали ранее, – акцентирует эксперт. – Уже можно сделать вывод, что в последние несколько недель перед агрессией риторика украинской власти была не только проявлением непонимания того, что нас ждет. А где-то, возможно, игрой на публику. Чтобы не особо подсвечивать подготовку, которая велась к обороне".

Александр Солонько не исключает, что назначения в прошлом году нового главы Минобороны (Алексей Резников) и нового командующего ВСУ (Валерий Залужный) также были не случайны. И, как показали их действия, это были верные решения.

"Чем дольше мы продержимся, чем эффективнее будем противостоять российской армии, тем более очевидным для мира будет понимание того, что Украина заслуживает поддержку. Не только потому что у нас есть моральная правота, но и потому что мы реально сильный субъект и союзник. И выделять ресурсы на поддержку такой страны не только можно, но и нужно", – акцентирует аналитик.

Ну, а важнейший вывод, по словам Александра Солонько, заключается в том, что сценарий по блицкригу, на который уповал Кремль, не оправдался. Как и то, что украинцы после обстрелов и вторжения будет настолько деморализованы, что побегут, сломаются, сдадутся.

"Военный преступник Путин так и не понял, с кем имеет дело. Какие люди живут в нашей стране. Что на самом деле движет украинцами. Какая здесь социальная энергия. Насколько здесь велика масса людей, готовых отстаивать свое право на жизнь в цивилизованном, а не "русском" мире. Вместо того чтобы бежать, украинцы мобилизовались и начали спасать свою страну. И с каждым днем такого сопротивления наша победа становится ближе", – резюмирует Александр Солонько.

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