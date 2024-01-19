Какая вероятность, что РФ в Европе пойдет дальше: к какому сценарию пора готовиться Западу

В Bloomberg считают, что, если США откажутся от поддержки Украины в войне с Россией, это может обернуться неудачей для всего демократического мира, окончательным крушением глобального порядка. Готовится к войне с РФ призывают Европу премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, а также представители ФРГ – и политики, и аналитики. О чем говорят подобного рода публикации и заявления? Что это значит для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Возня, которую Россия устроила вокруг стран Балтии, точно не случайна

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков размышляет следующим образом:

"Не прошло и двух лет полномасштабной войны России против Украины, как в Европе (да и в целом в мире) начали адекватно воспринимать происходящее. В том числе – что, на самом деле, война в Европе идет уже почти два года. Да, Украину можно воспринимать как некий "санитарный барьер" между варварской недоимперией и цивилизованной Европой. Но Украина – это часть Европы. И географически, и ментально".

Так что, констатирует эксперт, война в Европе давно идет. А война, продолжает он, это такая материя, которая имеет свойство к безумному расползанию. Этакая сверхтекучая жидкость, некая зараза, которую, если не глушить антибиотиками, будет расползаться всё дальше.

"Что касается США, там идет борьба между политическим подходом в управлении страной (с влиянием на мир, что присуще нынешнему президенту — Джо Байдену) – и бизнесовым подходом, близким Дональду Трампу, – поясняет аналитик. – Бизнесовый подход предполагает, как правило, арифметические действия. К примеру, раз РФ в четыре раза больше Украины, нечего тут особо бороться. По той же логике, что большая корпорации в бизнесе всегда побеждает малую, если последняя не обладает некими удивительными ноу-хау. Так и по бизнесовой логике Трампа: надо минимизировать убытки и сворачивать помощь Украине. Концентрируя усилия на том, что волнует республиканского избирателя. Той же незаконной миграцией через мексикано-американскую границу. Европа не хочет вкладываться в безопасность (это и о взносах НАТО, и о поддержке Украины) столько, сколько Штаты? Значит, пусть разбирается с этой войной сама!".

Россия и россияне не пугают американцев так, как европейцев, отмечает Александр Кочетков. Потому что между нами – океан. А вот Европа, к счастью, отчасти начала пугаться. И отчасти же – понимать, что если в Украине эта российская орда находит, чем поживиться, тянет к себе кучу трофеев, то насколько более лакомой в этом смысле выглядит тот же ЕС.

точно не случайна. Путину бы очень хотелось втянуть в эту войну Беларусь. Расширить количество участников. Но белорусы воевать с украинцами не хотят. Понимая, что здесь им устроят пекло. Вот РФ и убеждает их, что балтийские государства – слабое звено. Что НАТО не станет их защищать. А если станет, то чисто символически. Тем более, что у Беларуси вроде как есть теперь ядерное оружие, переданное РФ (при этом оно, если действительно передано, российским же и остается). Почему бы не попытаться? Именно в такой логике действует Кремль, похоже, намереваясь втянуть белорусскую армию с частью российского контингента, который там находится, в некие военные провокации против Польши или стран Балтии. На захват того же Сувалкского коридора (пробитие пути в Калининградскую область) и так далее", – поясняет эксперт. "Возня, которую Россия устроила вокруг стран Балтии

Это, акцентирует он, – то, что на поверхности. Нельзя исключать также провокаций в отношении Казахстана или какой-то другой практически беззащитной страны постсоветского пространства, считает Александр Кочетков.

"Надеюсь, что Европа поймет – чтоб избежать подобных ужасов, чтоб война аналогичная той, что бушует в Украине, не выплеснулась дальше, надо максимально поддерживать нашу страну. Ведь так как Украина воевать изнеженная Европа не в состоянии. И это понимание всё чаще проявляется в разного рода публикациях и заявлениях, в действиях типа наращивание мощностей ВПК, проведение соответствующих учений. В целом – позитивный трек", – резюмирует эксперт.

У мира есть шанс нанести решающее поражение авторитаризму

Политолог Владимир Цыбулько уверен: демократический мир должен держать себя в тонусе, ведь Россия, действительно, наращивает цепь конфликтов и войн одновременно на многих площадках в попытке выменять отмену этих конфликтов на свои завоевания в Украине.

"Но ведь любой компромисс с крокодилом только увеличивает аппетит крокодила, – напоминает политолог. – У мира есть шанс нанести решающее поражение авторитаризму. Но электоральные демократии уязвимы в смысле постоянного формирования настроений своего гражданского общества. Поэтому нужны постоянные медийные стрессы, особенно когда экономика не слишком успешна. Вспомнить хотя бы как легенду учений Бундесвера восприняли как реальный сценарий нападения России ".

Активности европейских лидеров как раз и обеспечивают формирование общественных настроений на окончательное добивание авторитарных режимов, которые не остановятся в наращивании агрессии, считает Владимир Цыбулько.

Запад вступает в логику предвоенного мира

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что на наших глазах происходит слом вчерашний парадигмы на завтрашнюю.

"Мы еще находимся именно в моменте такого слома. Когда мирная жизнь прекращает свое существование – и Запад вступает в логику предвоенного мира. Осознавая, что необходимо готовиться к худшему. Это начинает структурировать политически другие процессы, а вызовы меняют свои акценты", – поясняет эксперт.

В Европе, по его мнению, действительно, обеспокоены тем, что непрогнозируемые с точки зрения безопасностных и внешнеполитических приоритетов США, возможно, как в процессе кризисно проходящей избирательной кампании, так и по ее результатам (в случае победы Трампа), могут оставить европейцев без поддержки в случае разрастания российской агрессии.

"Соответственно – ЕС и Великобританией делается больше акцентов на создание внутренних точек опоры для обеспечения своей безопасности. Плюс – продумываются механизмы влияния на США. Чтоб те оставались в рамках, взятых на себя безопасностных обязательств касательно европейских партнеров. Как центральная страна Североатлантического Альянса", – отмечает Олег Саакян.

Для Украины, акцентирует он, хорошо, что коллективный Запад начал прозревать. Не только те, кто изначально понимал риски (Польша, страны Балтии), но и те, кто сомневался либо игнорировал угрозы.

"Всё у большего числа европейцев вызревает понимание, что российско-украинская война – не локальный или даже региональный "междусобойчик", а пролог к глобальной войне, – поясняет политолог. – И что именно исход российско-украинского противостояния определит – будет ли мир в целом безопаснее, либо скатится в череду войн, фактически – в очередную мировую".

Читайте также на портале "Комментарии" — жесты запугивания или реальные угрозы: о чем говорят намеки Путина о вторжении в ЕС.



