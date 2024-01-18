В Bloomberg оценили, что произойдет, если США откажутся от поддержки Украины в войне

Если США в конечном итоге откажутся от поддержки Украины в развязанной путинским режимом войне, она может проиграть, и это поражение будет иметь глобальные последствия, продемонстрировав, что демократиям не хватает выносливости для предотвращения экспансионистской автократии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет в колонке для "Bloomberg" заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса имени Генри Киссинджера Хэл Брэндс.

Украина - США. Фото из открытых источников

"Если США и их союзники смогут найти в себе силу духа и готовность довести Украину до приемлемого результата — такого, который сделает ее экономически жизнеспособной и обороноспособной в военном отношении — конфликт может иметь в основном конструктивный характер. Если они не смогут этого сделать, война, которая когда-то казалась спасением находящегося под угрозой глобального порядка, может просто ускорить его эрозию", — отметил эксперт.

Брэндс констатировал, что по состоянию на начало 2024 года силы Путина укрепились, перспективы Украины неопределенны, и война в итоге может обернуться неудачей для всего демократического мира.

Аналитик подчеркивает, западные санкции больше не выглядят как чудо-оружие. Российская экономика сократилась всего на 2,2% в 2022 году и возобновила рост в 2023 году. Российская торговля была перенаправлена в Азию. Большой плюс для России то, что финансовые, технологические и торговые отношения с Китаем процветают. Геополитически двойственные колеблющиеся государства, такие как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, помогают Москве смягчить свою экономическую изоляцию. Конечно, цена конфликта усугубила экономический дисбаланс в России. Но в ближайшем будущем нет никакой перспективы развала экономики или военной машины, которую она поддерживает.

Читайте также на портале "Комментарии" — блокирование помощи Украине: кто и с чем просчитался в США и не только.



