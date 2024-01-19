Латвия готовится к войне: президент страны рассказал, где проходит первая линия обороны

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что российский диктатор Владимир Путин одержим идеей восстановления Российской империи. Он считает, что латвийцы должны быть готовы к гибридной войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Delfi".

Эдгарс Ринкевичс. Фото: из открытых источников

Латвийский президент отметил, что российская пропаганда указывает на то, что Путин мечтает о восстановлении Российской империи такой, какой она была в 19-м – начале 20 века. Он считает, что Латвия должна быть готова к гибридной войне.

Также президент напомнил, что Канада возглавляет в Латвии боевую группу расширенного присутствия, которую планируется увеличить до уровня бригады. В нее входят солдаты стран-союзников, в том числе Польши.

"Мы видим и попытки использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Это первая кибервойна. Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны — это Украина. Мы будем благодарны украинцам, которые воюют, чем возможно, им пришлось бы благодарить нас", — сказал Ринкевичс.

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