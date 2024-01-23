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Война в Украине: Данилов предостерегает Запад от фатальной ошибки

Алексей Данилов подчеркнул, Украина и украинцы первые, кто подает пример смелости и твердости - стоять на наших позициях и домогаться выполнения справедливых требований

сегодня, 16:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нерешительность международных партнеров может помешать Украине одержать победу в войне с российским агрессором, поэтому призывает их проявить смелость. Как передает портал "Комментарии", об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал у себя в Facebook.

Война в Украине: Данилов предостерегает Запад от фатальной ошибки

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Дефицит смелости и решимости — главный риск, который сегодня существует и может помешать Украине достичь поставленных целей — уничтожить путинский режим путем его полного и безусловного поражения в развязанной им преступной войне. И отваги не хватает не украинцам", – отметил Данилов.

По его словам, в этой войне победит тот, кто не будет бояться ни мнимых "безграничных" российских ресурсов, ни мобилизации дополнительных "миллионов" солдат послушного российского стада, ни главной путинской страшилки – ядерного оружия. 

Алексей Данилов подчеркнул, нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии – главные риски. 

"Ранить, но не убить. Именно на это и рассчитывает путинское кодло", – отметил секретарь СНБО.

Он призвал вспомнить изнурительные и длительные, когда время на вес золота, дискуссии о том, нужны ли Украине в условиях полномасштабной конвенционной войны военные самолеты, возможно, наступление можно осуществить без танков, а оборону без снарядов.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время официального визита в Киев подчеркнул, что лидеры стран, которые пытаются "играть в нейтралитет" во время российско-украинской войны, заслуживают "самого темного места в политическом аду". Больше или меньше стало таких "нейтралов" – и почему? Как Украине заручиться поддержкой еще большего числа стран в данном противостоянии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0jAqRBWKZLL7GUZE7P7oKbEt1mEQoPM6cw7G4QHCC22S1xqmzj4Dj4kgbVyvW1EzLl
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