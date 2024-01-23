Больше или меньше стало нейтральных стран: что происходит с поддержкой Украины в мире

Премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время официального визита в Киев подчеркнул, что лидеры стран, которые пытаются "играть в нейтралитет" во время российско-украинской войны, заслуживают "самого темного места в политическом аду". Больше или меньше стало таких "нейтралов" – и почему? Как Украине заручиться поддержкой еще большего числа стран в данном противостоянии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Мы теряем внешнюю инициативу

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что "нейтралов" явно стало больше. Прежде всего, потому, поясняет он, что Украина проваливает внешнюю коммуникацию с нашими партнерами. Причем это происходит на двух уровнях – стратегическом и локальном, акцентирует эксперт.

Нет посла в Бельгии, которая блокирует решение о передаче Украине российских замороженных активов Нет украинских посольств в десятках стран Глобального Юга (Латинская Америка, Африка), с которым нам важно выстраивать коммуникацию, потому что именно они занимают в российско-украинской войне условно нейтральную позицию (пожалуй, даже больше склоняясь к РФ, продолжая торговать с ней)", – отмечает Виктор Таран. "Если говорить о стратегическом уровне, Украина не наладила работу дипломатических миссий. У нас до сих пор нет послов в ряде стран, в том числе в Великобритании, которая первой подписала с нами соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Провалы у нас, продолжает он, и на локальном уровне. Раньше Украина проводила за рубежом разнообразные фестивали, выставки, договаривалась об установке палаток с нашей символикой возле тех или иных достопримечательностей – и доносила таким образом свою позицию до обычных граждан, напоминает политтехнолог. Сейчас такого практически нет.

"Огромный факап и в том, что украинская власть под тем или иным предлогом блокирует выезд оппозиционных депутатов за границу (или максимально мешает). Особенно это касается ситуации с нардепами от "Европейской солидарности". Учитывая такой мощный коммуникационный провал, не следует удивляться тому, что растет количество условно нейтральных стран по отношению к этой войне. Если мы хотим привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, нужно общаться. На всех площадках. А у нас провал почти по всем направлениям, – констатирует эксперт. – И государственном, и общественном, и даже бизнесовом, учитывая бесконечные скандалы и проблемы ".

Исходя из вышесказанного, для улучшения ситуации, по мнению Виктора Тарана, следует:

– назначить послов туда, где они не назначены;

– увеличить число акций за границей (должна быть совместная работа властей, гражданского общества и бизнеса, спокойный выезд за рубеж представителей оппозиции);

– наладить нормальную коммуникацию с украинцами, которые выехали за границу – и могут усиливать нашу позицию в тех странах, где находимся.

"А пока мы теряем внешнюю инициативу (после успешного в этом плане 2022-го – имеем провальные 2023-й и начало 2024-го), Россия активно перехватывает ее. Имея не только мощные пропагандистские возможности и деньги, но и понимание важности работы на международной арене", – заключает политтехнолог.

Украина ведет достаточно активную работу на международном фронте

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает следующим образом:

"Я считаю, что присоединение той же Польши к переговорам относительно гарантий безопасности Украины – уже показатель. И Туск приезжал к нам, в том числе, поэтому. Что касается стран, которые могут придерживаться нейтралитета, я согласна с польским премьером, то история расставит всё на свои места. Сейчас невозможно быть нейтральными. Потому что в данной ситуации это выглядит – будто ты молчишь, пока твоего соседа убивают, лишь бы не задело тебя. Но следует понимать, что в таком случае, когда будут убивать тебя, другие тоже могут промолчать".

Да, продолжает эксперт, есть страны, пытающиеся играть в нейтральность. Но делать это всё сложнее. Особенно, когда речь идет о глобальной безопасности.

Уверена, вскоре подобные заключим с рядом других стран. И потом проведем и Глобальный саммит мира, сделав целью невозможность повторения агрессий, подобных той, что сейчас продолжает Россия". "Так что нейтральность – это фактически поддержка подрыва глобальной безопасности, голосование за уничтожение человечества, – акцентирует Катерина Коваль. – Я считаю, что Украина ведет достаточно активную работу на международном фронте, чтоб наших явных союзников и их вклада в победу стало больше, а нейтральных стран (так или иначе помогающих РФ) – меньше. Тут есть огромная заслуга и МИД, и Офиса президента, и лично главы нашего государства. Мы уже имеем безопасностный договор с Великобританией

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