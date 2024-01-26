В чем причина сигналов Путина о готовности к переговорам: как реагировать Украине

Российский диктатор Владимир Путин якобы посылает сигналы в США о готовности к переговорам касательно завершения войны в Украине. По данным агентства Bloomberg, Путин готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако настаивает на признании контроля РФ над оккупированными украинскими территориями. Что могут означать эти сигналы? Как, скорее всего, на них отреагирует Запад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Коллективный путин ищет возможности избежать санкций

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко акцентирует, что после того, как у РФ не вышло "захватить Киев за три дня", а полномасштабное вторжение провалилось в формате блицкрига, страна-агрессор ищет варианты выхода из сложившейся ситуации.

"Да, война это продолжение политики иными средствами, как утверждал прусский и русский военачальник Карл фон Клаузевиц. Но, в первую очередь, политики – экономической. Если в результате войны агрессор не получает выгоды, а несет убытки, то начинает искать пути замораживания ее", – поясняет эксперт.

По его словам, Путин в РФ – это коллективный орган власти, персонифицированный в публичной личности.

"И этот самый коллективный путин, не попавший ни под санкции, ни под иные виды возможных негативных последствий, ищет возможности избежать их и в дальнейшем. Так как длительная война будет всё сильнее вовлекать в себя больше и больше исполнителей верхнего и среднего звена российского истеблишмента. К чему тот не был готов. Скорее всего, это и является причиной таких сигналов", – считает Юрий Гаврилечко.

Торг возник как необходимая политтехнология на фоне псевдовыборов в РФ

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

"Судя по информации Bloomberg, у Путина – запоздалые реакции. Подобный сценарий мог быть реалистичен к осени 2022 года. Тогда можно было сохранить видимость войны между РФ и Украиной, обычного пограничного конфликта. Но на сегодняшний день у этой войны много участников с обеих сторон. Поэтому торг возник как необходимая политтехнология на фоне псевдовыборов в РФ".

Для Украины, отмечает эксперт, это очень важный фактор. Ведь проведение псевдовыборов на оккупированных украинских территориях может рассматриваться как механизм легализации украденных у нас земель.

"Поэтому Украина должна настаивать в первую очередь на незаконности этих действий, – подчеркивает Владимир Цыбулько. – Путин вынужден делать вид, что готов к переговорам, поскольку российское население не понимает ни цели этой войны лично для себя, ни цены, которую платит в целом РФ за эту войну".

Россия дает понять, что готова прекратить войну

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник согласен с тем, что Москва ведет дипломатические игры под названием "давайте договариваться". Но это, акцентирует он, точно не первый этап.

"Первый был, когда чуть ли не все американские СМИ начали рассказывать, что США уже не могут поддерживать Украину, не готовы к войне на несколько фронтов и так далее. Это была явно спланированная акция Кремля. Не нужно думать, что американские медиа не продаются. Вопрос лишь в сумме. И россияне нашли необходимую сумму. Кстати, это давняя традиция. В 70-80 годах самым большим заказчиком в американских СМИ был Советский Союз", – отмечает эксперт.

Если говорить о второй волне такого информационного штурма, тут, по мнению Николая Мельника, всё очень четко передано в Bloomberg.

"Россия, – поясняет он, – дает понять, что готова прекратить войну, но при условии, что за ней останутся все оккупированные территории. Естественно, это ни коим образом не устраивает ни Украину, ни в целом цивилизованный мир. Ведь тогда рушится вся глобальная безопасность. Если одна страна может напасть на другую, оккупировать часть ее территории и назвать своей – это конец архитектуре безопасности, выстроенной после Второй мировой. Но мы видим сигналы, что Россия устала, она пытается искать компромиссы".

Украинскому обществу следует быть готовым к дальнейшей борьбе, уверен Николай Мельник. Ведь чем дольше мы продолжаем сопротивляться, тем на большие уступки пойдет в итоге РФ.

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