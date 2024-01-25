Как РФ использовала историю с падением Ил-76: о чем говорит реакция Украины

Крушение в среду, 24 января, в Белгородской области российского военно-транспортного самолета Ил-76 стало настоящим испытанием для информационного фронта Украины. Российская пропаганда и ряд официальных лиц удивительно оперативно заявили, что на борту находились украинские пленные, которых перевозили для обмена. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили, что запланированный на тот день обмен пленными сорвался. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал по поводу падения Ил-76 доклады министра обороны, главкома ВСУ, руководителя ГУР, председателя СБУ, начальника Генштаба. И подчеркнул, что наша страна будет настаивать на международном расследовании. Какие выводы можно сделать на данный момент? О чем говорит реакция Украины и России? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Падение Ил-76. Фото из открытых источников

Наши военные четко дали понять – они будут сбивать все цели, которые представляют опасность для Украины

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"История с этим самолетом показала, что нам следует активнее работать в вопросе противодействия информационным атакам. После появления сообщения о падении Ил-76, а особенно комментариев председателя Госдумы – Володина, было более чем понятно, что не всё так однозначно. И уже до конца суток стало ясно, что вероятно пребывания на этом борту украинских военнопленных равна нулю. Это лично мои наблюдения, которые базируются на изучении всей, имеющейся на данный момент информации касательно этого падения".

По мнению эксперта, официальным органам украинской власти следовало намного быстрее выходить с заявлениями о том, что собственно произошло. Официальные сообщения наших Генштаба и ГУР выглядели очень размыто, отмечает он. Тогда как всех волновал вопрос – были ли на борту военнопленные.

"И многие украинцы до сих пор теряются в догадках. Хоть, – подчеркивает Валерий Клочок, – вероятность этого крайне низка".

На международной арене, продолжает эксперт, нам также следовало работать куда активнее. Чтоб наши союзники сделали соответствующие заявления, осуждающие происшедшее в целом с акцентом на виновности РФ.

но и в них не было четкости касательно того, что происшедшее — это, прежде всего, мощная информационная кампания, запущенная Россией", – отмечает эксперт. "К концу дня эти заявления появились

По его словам, в плюс том, что наши военные четко дали понять – они будут сбивать все цели, которые появляются в воздушном пространстве (даже российском), представляя опасность для Украины. Потому что идет война. Но, опять же, такое заявление несколько запоздало, считает Валерий Клочок. Но хорошо, что прозвучало.

"Главный вывод на данный момент – необходимость быть более готовыми к информационным войнам с российским агрессором. Потому что все события, которые мы переживаем с 2014-го и даже раньше, демонстрируют – информационная война не менее важна, чем война на поле боя. И поддержка Украины со стороны Запада также во многом зависит от этого", – констатирует эксперт.

Россия использовала крушение самолета для сворачивания обменов

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно обращает внимание, что горячая фаза войны всё больше смешивается с гибридными – информационно-пропагандистскими – элементами.

"Ничего неожиданного в том, что РФ – косвенно или прямо – совершает преступления, либо имеет к ним отношение, а потому всячески пытается сделать виновными в них Украину и Запад. Будто это не она напала на нашу страну. Будто всё, что происходит после этого – не следствие данной агрессии. Но Кремль и его цепные пропагандисты давно сделали ставку на дегуманизацию Украины. Пытаясь показать, что это не Россия напала и ведет войну, а Украина, которая защищается, во всём виновата. Как и Запад, который предоставляет нам возможность защищаться, поставляя те или иные виды вооружений", – акцентирует аналитик.

Впрочем, продолжает она, в данном случае цинизм особо поражает. Обмен пленными – один из наиболее болезненных вопросов. Для того, чтоб это происходило, задействуется много разных посредников, из разных стран. Но со стороны РФ давно просматривалось желание прекратить такие обмены.

"Мы до сих пор не знаем, были ли в рухнувшем Ил-76 пленные. Но уже понятно, что Россия использовала это крушение для сворачивания обменов, для очередных пропагандистских акций, в том числе, на международной арене, – поясняет Олеся Яхно. – Вчера страна-агрессор инициировала заседание Совбеза ООН по поводу сбития этого самолета. А представители Института изучения войны (ISW) уже провели анализ, как РФ использует происходящее, надеясь прекратить или усложнить и дальнейшие обмены пленными, и поставки Украине зарубежных видов вооружений ".

По мнению эксперта, мы в очередной раз наблюдаем соединение военной, гуманитарной и пропагандистско-дезинформационной составляющих, которые страна-агрессор использует в определенной операции против Украины и Запада.

"Уверена, что РФ продолжит в том же роде. Цинично используя темы пленных, убийства гражданских и так далее. Надеясь, что удастся переломить отношение Запада к этой войне, снизив поддержку Украины, – прогнозирует Олеся Яхно. – Безусловно, должно быть проведено расследование. Но рассчитывать на доступ к месту катастрофы незаангажированных международных экспертов в нынешних условиях не приходится. Надеемся на больше информации от соответствующих украинских структур. При этом важно понимать – виновна во всех смертях, связанных с этой войной, именно Россия, которая ее развязала и продолжает".

Мы будем иметь две версии – украинскую и российскую

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поделился следующими размышлениями:

"Российская пропагандистская машина явно была хорошо готова к данной ситуации. И по максимуму ее использовала, чтоб внести в публичное пространство свою версию. Скорее всего, это свидетельствует о спланированной провокации. Даже поверхностный анализ показывает, что роспропаганда отреагировала не только очень быстро, но и весьма схожими месседжами. Они явно были согласованы. И это сильно отличается от ситуации, когда страна-агрессор теряла самолеты (которые уничтожала Украина), но молчала после этого днями, не давая никаких внятных комментариев. Пока не вырабатывалась некая единая позиция. В данном же случае уже буквально через 20 минут после уничтожения борта начали разгоняться тезисы – словно под копирку".

К сожалению, признал эксперт, в этом случае пропагандистская машины РФ продемонстрировала свою эффективность. Параллельно с "линией партии", вбрасывая огромное количество фейков, в том числе в украинское информпространство – через анонимные телеграмм-каналы и так далее.

"А вот с нашей стороны есть колоссальная недоработка, – уверен Игорь Рейтерович. – Украинская информационная машина оказалась неповоротливой в плане реакции. Серьезный просчет, что так затянули оглашение банальных, по сути, заявлений от Офиса президента, ГУР и самого главы государства. И за это, как мне кажется, кто-то должен понести ответственность. Прозвучи эти заявления в течение часа после падения самолета, это дало бы возможность украинской стороне оставаться в информационной повестке. А так почти весь "эфир" забили россияне".

Дальнейшее развитие ситуации, по мнению собеседника "Комментариев", во многом зависит от того, какую информацию удастся собрать Украине, с какой версией мы в итоге выйдем. Как ее донесем до наших партнеров.

"Но я склоняюсь к тому, что для Кремля тех последствий, на которые он рассчитывает (уменьшение поддержки Украины со стороны Запада, навешивание на нас ярлыков), эта история не принесет. Ведь РФ также совершила колоссальную ошибку. Если она разгоняет тезис о том, что в самолете якобы находились пленные, следовало демонстрировать соответствующие доказательства. Чего за сутки сделано не было. А любые доказательства, которые Россия попытается предъявить сейчас, уже будут выглядеть как явно сфальсифицированные", – акцентирует Игорь Рейтерович.

Он резюмирует: мы будем иметь две версии – украинскую и российскую. Каждая из сторон станет отстаивать свою. При этом, большинство стран, поддерживающих Украину, продолжат это делать, понимая, кто является истинным виновником всех трагедий после широкомасштабной российской агрессии.

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