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В США рассказали, как Кремль использует катастрофу Ил-76

По данным ISW, Россия использует катастрофу Ил-76, чтобы посеять в Украине недовольство

сегодня, 08:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сразу после того, как стало известно о катастрофе Ил-76 российские пропагандисты включились в работу. Они, применяя методички Кремля, используют катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, как Кремль использует катастрофу Ил-76

Самолет Ил-76. Фото из открытых источников

Американские специалисты и обозреватели приводят слова председателя Комитета по обороне Государственной думы России Андрея Картаполова, который заявил, что Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что на борту находились украинские военнопленные, и призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок. 

В то же время зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в причастности к катастрофе. 

Кроме этого, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, призвал к срочному созыву заседания СБ ООН, посвященного этой авиакатастрофе, и обвинил Украину в терроризме. 

ISW отмечает, что такие российские обвинения частично имеют целью посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны.

Военные аналитики отмечают, что обмен военнопленными является чувствительным вопросом как для России, так и для Украины, и риторические упоминания о военнопленных предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию. Кроме того, российские официальные лица сделали необоснованные заявления о том, что Украина сбила Ил-76 американскими или немецкими ракетными системами, вероятно, в попытке отговорить западных партнеров Украины от предоставления Украине критически важных систем противовоздушной обороны, необходимых для обороны.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-24-2024
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