Падение российского Ил-76: Украина потребует международного расследования

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмен пленными. Об этом Зеленский сказал в ежедневном видеообращении, передает портал "Комментарии".

Зеленский прокомментировал падение российского самолета Ил-76. Фото из открытых источников

"Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что заслушал Главком и Генштаб относительно применения Воздушных сил.

Владимир Зеленский отметил, что ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных, а СБУ расследует все обстоятельства.

Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулеби проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.

"Наше государство будет настаивать на международном расследовании", — добавил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за растущего дефицита ракет для ПВО Воздушные силы Украины вынуждены делать выбор, какие российские ракеты сбивать, а какие – пропускать, сообщил Джон Кирби. Координатор Совбеза Белого дома подчеркнул, что РФ пытается перегружать системы ПВО. Но, несмотря на это, отметил он, ПВО Украины остается эффективной.