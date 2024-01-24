Падение российского Ил-76: Украина потребует международного расследования

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмен пленными. Об этом Зеленский сказал в ежедневном видеообращении, передает портал "Комментарии".
Зеленский прокомментировал падение российского самолета Ил-76. Фото из открытых источников
Президент сообщил, что заслушал Главком и Генштаб относительно применения Воздушных сил.
Владимир Зеленский отметил, что ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных, а СБУ расследует все обстоятельства.
Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулеби проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за растущего дефицита ракет для ПВО Воздушные силы Украины вынуждены делать выбор, какие российские ракеты сбивать, а какие – пропускать, сообщил Джон Кирби. Координатор Совбеза Белого дома подчеркнул, что РФ пытается перегружать системы ПВО. Но, несмотря на это, отметил он, ПВО Украины остается эффективной.
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