Сегодня между Украиной и РФ должен был состояться обмен пленными: почему все сорвалось

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Кравцев Сергей
Сегодня, 24 января, между Украиной и Россией должен был состояться обмен пленными. Как передает портал "Комментарии", эту информацию изданию "Радио Свобода" подтвердил спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
В частности, спикер ГУР отметил, что информация России о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который утром упал в Белгородской области, проверяется.
После падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
Пропагандистские российские СМИ почти одновременно распространили заявление Картаполова о том, что самолет перевозил 65 украинских военнопленных и что его якобы "сбили тремя ракетами Patriot или IRIS-T".
Такое заявление российский чиновник озвучил на заседании Госдумы РФ, но не уточнил, откуда у него такие данные. Он также рассказал, что военнопленных якобы перевозили два борта: другой Ил-76 с 80 пленными на борту якобы успел развернуться после падения первого авиалайнера в Белгородской области.
Картаполов также утверждал, что стороны готовили обмен в формате "192 на 192", но теперь, по его словам, обмены пленными между Россией и Украиной, "видимо, будут поставлены на паузу".
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Ігор
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Зло Бога юдейців вистрілило собі в ногу і стрибало від радості. Якось так карма влаштована що вона повертається саме як меч на Зло.