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Сегодня между Украиной и РФ должен был состояться обмен пленными: почему все сорвалось

Российские пропагандисты активно распространяют информацию о том, что именно падение Ил-76 сорвало обмен военнопленными

сегодня, 14:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня, 24 января, между Украиной и Россией должен был состояться обмен пленными. Как передает портал "Комментарии", эту информацию изданию "Радио Свобода" подтвердил спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. 

Сегодня между Украиной и РФ должен был состояться обмен пленными: почему все сорвалось

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", — добавил Юсов.

В частности, спикер ГУР отметил, что информация России о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который утром упал в Белгородской области, проверяется.

После падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.

"Сейчас я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию. Призываю представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам. А также прошу не распространять недостоверную информацию. Враг коварный. И все мы знаем, какие ужасные методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации", – отметил Лубинец.

Пропагандистские российские СМИ почти одновременно распространили заявление Картаполова о том, что самолет перевозил 65 украинских военнопленных и что его якобы "сбили тремя ракетами Patriot или IRIS-T".

Такое заявление российский чиновник озвучил на заседании Госдумы РФ, но не уточнил, откуда у него такие данные. Он также рассказал, что военнопленных якобы перевозили два борта: другой Ил-76 с 80 пленными на борту якобы успел развернуться после падения первого авиалайнера в Белгородской области.

Картаполов также утверждал, что стороны готовили обмен в формате "192 на 192", но теперь, по его словам, обмены пленными между Россией и Украиной, "видимо, будут поставлены на паузу".

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Источник: https://t.me/svoboda_radio/24422
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