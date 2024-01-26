Как долго ВСУ еще смогут удерживать Авдеевку: что самое опасное

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватнические войска готовится к новой волне атак в районе Авдеевки. Оккупанты сосредоточили там десятки тысяч резервов для новой атаки против Сил обороны. Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов. Как долго могут продолжаться бои за Авдеевку? Какая основная проблема позиций ВСУ в Авдеевке? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения военных экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий в интервью "Фокусу" подтвердил, что в битве за Авдеевку снова наступила фаза очень интенсивных боев, в которых Силам обороны удается наносить агрессору потери в соотношении 10 к 1.
По словам эксперта, в Авдеевке ВСУ удалось поймать россиян в ловушку в девятом микрорайоне. Там образовался узкий коридор контролируемой противником территории, выйти живыми из которого россияне вряд ли смогут. При этом Дикий утверждает, что ВСУ провели ряд успешных контратак, устраняя угрозу на этом участке.
По словам Дикого, для Украины будет смысл в продолжении обороны Авдеевки до тех пор, пока сохраняется маршрут обеспечения гарнизона по трассе, идущей через село Орловка. Хотя эта трасса простреливается врагом, ВСУ в битве за Бахмут научились пользоваться таким логистическим маршрутом.
Военный эксперт Александр Коваленко в эфире Radio NV рассказал, что основной проблемой позиций ВСУ в Авдеевке является ограниченность логистики, поэтому оборонять этот город сложнее, чем Бахмут.
В то же время, отметил эксперт, угроза окружения гарнизона в Авдеевке отсутствует, хотя ситуация тяжелая.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему участились заявления о нехватке военной помощи Украине: чье решение может изменить ситуацию.
Обсуждения
Новости