Как долго ВСУ еще смогут удерживать Авдеевку: что самое опасное

Российские захватнические войска готовится к новой волне атак в районе Авдеевки. Оккупанты сосредоточили там десятки тысяч резервов для новой атаки против Сил обороны. Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов. Как долго могут продолжаться бои за Авдеевку? Какая основная проблема позиций ВСУ в Авдеевке? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения военных экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Держать Авдеевку и Коксохим можно достаточно долго

Ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий в интервью "Фокусу" подтвердил, что в битве за Авдеевку снова наступила фаза очень интенсивных боев, в которых Силам обороны удается наносить агрессору потери в соотношении 10 к 1.

По словам эксперта, в Авдеевке ВСУ удалось поймать россиян в ловушку в девятом микрорайоне. Там образовался узкий коридор контролируемой противником территории, выйти живыми из которого россияне вряд ли смогут. При этом Дикий утверждает, что ВСУ провели ряд успешных контратак, устраняя угрозу на этом участке.

"Таким образом Авдеевка вернулась к тому состоянию, в котором она находится уже последние месяцы. А это состояние такой действительно страшной мясорубки, в середине которой конечно очень трудно находиться. Но с военной точки зрения, эта мясорубка для нас является очень выгодной, потому что соотношение потерь достигает 1 к 10. За каждого нашего погибшего защитника погибает 10 орков", – говорит обозреватель.

По словам Дикого, для Украины будет смысл в продолжении обороны Авдеевки до тех пор, пока сохраняется маршрут обеспечения гарнизона по трассе, идущей через село Орловка. Хотя эта трасса простреливается врагом, ВСУ в битве за Бахмут научились пользоваться таким логистическим маршрутом.

Есть сценарий, при котором положение ВСУ в Авдеевке станет критическим

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире Radio NV рассказал, что основной проблемой позиций ВСУ в Авдеевке является ограниченность логистики, поэтому оборонять этот город сложнее, чем Бахмут.

"Там ограничена логистика. И россияне пытаются, используя эти возможности, и дальше проводить свои наступательные, штурмовые действия. После того как они продвинулись на юге в промзоне, южнее Авдеевки, было понятно, что через некоторое время у них будет возможность продвигаться уже непосредственно в самом городе, то есть начинать городские бои. И на это надо смотреть достаточно рационально и сдержанно. Россияне не жалеют человеческий ресурс и постоянно, круглосуточно отправляют его на такие штурмы. А наша задача на сегодня – уничтожать как можно больше этого ресурса", — рассказал Коваленко.

В то же время, отметил эксперт, угроза окружения гарнизона в Авдеевке отсутствует, хотя ситуация тяжелая.

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