Почему участились заявления о нехватке военной помощи Украине: чье решение может изменить ситуацию

В США и Европейском Союзе якобы серьезно обеспокоены поставками Северной Кореей снарядов и возможными поставками ракет – для России. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно заявляет, что, похоже, Северная Корея для РФ более эффективный партнер, чем для Украины – страны Запада, поставляющие нам артиллерийские боеприпасы. Он акцентирует, что ВСУ испытывают острую нехватку артснарядов и боеприпасов к ПВО. Координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби также констатирует, что у ВСУ возник дефицит средств для ПВО. Но разводит руками – мол, дело за Конгрессом. Итоги первого в этом году (а всего – 18) заседания в формате "Рамштайн" конкретику не принесли. Лишь дежурную констатацию от министра обороны Украины Рустема Умерова, что для удержания линии фронта нам необходимо получить от партнеров достаточное количество техники, боеприпасов, технического обслуживания и запчастей, а для прорыва на фронте – инновации и значительный технологический прогресс. Что происходит с военной помощью Украине? Почему под конец второго года вторжения РФ – имеем такие проблемы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

Не всё зависит от нас

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

"Пока еще катастрофической ситуации нет. Но можно говорить о том, что заявления представителей Украины, включая президента, его Офис, наш МИД – в какой-то мере превентивные. Направленные на то, чтоб катастрофы не возникло. Сейчас же имеем лишь риски, вызванные существенным сокращением внешней помощи. И эти риски вызваны, в основном, внутриполитическими процессами в США".

К сожалению, продолжает эксперт, мы видим жесткое столкновение между демократами и республиканцами в Штатах. Чуть ли не мировозренчески-цивилизационное.

Республиканцы ставят на тему укрепления границы с Мексикой, демократы – на глобальное, на поддержку демократий как таковых, включая Украину. И идет использование двух этих тем во внутриполитической борьбе", – подчеркивает Алексей Кущ. "Ведь 2024-й это не только год выборов президента, но и – части парламентариев. Фактически на кону – тотальный контроль над политической системой США. И тема помощи Украины, увы, стала одним из инструментов внутренней американской политики

По его мнению, Украина сделала всё возможное для позитивного для нас решения. В США приезжали наши делегации, был лично президент Зеленский, глава его Офиса – Ермак. Встречались с сенаторами, конгрессменами обеих партий, с главой Белого дома – Байденом.

"Но надо понимать, что у официального Киева тут – весьма ограниченные возможности. Американцы резко негативно реагируют на т.н. "вмешательство в выборы". И если бы мы начали активно пытаться использовать тему выделения/торможения нам военной помощи, чтобы критиковать тех же республиканцев, они могли бы расценить это именно как попытку вмешательства в выборы. И тогда ситуация для нас стала бы еще хуже. Так что Украина балансирует здесь на тонкой грани. С одной стороны, мы должны постоянно усиливать риторику, подчеркивать важность выделения нам помощи. С другой – нельзя перегнуть, иначе можно получить обратно пропорциональный результат", – объясняет эксперт.

Так что, констатирует он, украинские власти и дипломатия сделали (и делают) всё возможное. Но не всё зависит от нас.

"Следует также понимать, что 2024-й – год выборов не только в США, но и в Европарламент, почти в 80 странах мира. И этот фактор тоже нужно учитывать, – уверен Алексей Кущ. – Ну, а пробуксовки с помощью со стороны европейских партнеров связаны как с избирательными циклами в ряде государств (когда концентрироваться приходится на внутренних проблемах, в том числе в ущерб внешним стратегиями), так и с тем, что Европа, как правило, идет в фарватере США. И когда пробуксовывает флагман, то тормозят и все, идущие за ним".

Задержки помощи со стороны США сейчас влияют и на позицию ЕС

Политический эксперт Сергей Таран не сомневается, что вопрос помощи Украине, прежде всего, зависит от дебатов между республиканцами и демократами в США.

"Если они найдут компромисс в выделении свыше 60 млрд доллров Украине на текущий год, разрешится и вопрос касательно пакета помощи в 50 млрд евро от ЕС. Соответственно, поставки оружия, включая северокорейские ракеты, в РФ, не будут иметь решающего значения. Потому что мощности западного ВПК значительно превосходят возможности той же Северной Кореи", – поясняет эксперт.

Он считает логичным, что на Западе высказывают озабоченность поставками северокорейских вооружений России. Но нам важнее, акцентирует Сергей Таран, чтоб эта озабоченность переходила в увеличение помощи Украине.

Но это не те объемы, которые нам необходимы. Так что надеемся на скорое разрешение ситуации в Штатах в позитивном для нас ключе". "Именно задержки такой помощи со стороны США сейчас влияют и на позицию ЕС, – подчеркивает эксперт. – В определенной мере это компенсируют отдельные страны, та же Германия

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