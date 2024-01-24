Кулеба назвал цели по которым Украина будет бить ракетами Taurus

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае получения немецких ракет Taurus Украина их не будет использовать для ударов по Москве, ведь это оружие необходимо для других целей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кулебы для издания Bild.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Немецкая оппозиция призывает предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, однако канцлер Шольц пока не принял окончательного решения по этим ракетам. На эту ситуацию отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Как бы абсурдно это ни звучало, выглядит так, что Северная Корея для России более эффективный партнер, чем друзья, поставляющие Украине артиллерийские боеприпасы. Это абсурдно. И это должно измениться", – сказал Кулеба.

Кулеба объяснил, что проблема с боеприпасами является самой большой с начала войны. По его словам, Россия увеличила свои мощности по изготовлению ракет и получает дополнительные заказы от КНДР, тогда как украинские партнеры не предоставляют того, что обещали в публичных заявлениях.

Министр также выразил надежду, что немецкое правительство примет решение и отправит Украине ракеты Taurus, которые будут использоваться на территории Украины.

"Ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, нужны не для того, чтобы атаковать Москву или какую-либо другую часть территории России. Taurus нам нужны, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру за фронтом на территории Украины", — пояснил Кулеба, как Украина будет использовать ракеты Taurus.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии сделали заявление о поставках оружия для Украины.

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