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Ситуация на фронте более серьезная, чем это было два года назад: Кулеба сделал тревожное заявление

В МИД Украины подчеркнули, что Украина испытывает острую нехватку артиллерийских снарядов и боеприпасов к ПВО

сегодня, 09:10
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте в Украине остается тяжелой из-за нехватки поставок боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом министр сообщил в интервью немецкому таблоиду "Bild".

Ситуация на фронте более серьезная, чем это было два года назад: Кулеба сделал тревожное заявление

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел отметил, что "ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад".

Топ-дипломат отметил, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Министр отметил, что Украина все еще не способна без западной поддержки закрыть самые острые вопросы в поставках боеприпасов, но западная промышленность все еще не может набрать обороты. 

"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции", — высказался Дмитрий Кулеба.

Министр заявил, что нужды Украине "не отвечают оборонным потребностям" западных стран.  

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время официального визита в Киев подчеркнул, что лидеры стран, которые пытаются "играть в нейтралитет" во время российско-украинской войны, заслуживают "самого темного места в политическом аду". Больше или меньше стало таких "нейтралов" – и почему? Как Украине заручиться поддержкой еще большего числа стран в данном противостоянии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-aussenminister-kuleba-exklusiv-in-bild-hoert-auf-von-putins-sieg-zu-spre-86880282.bild.html
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