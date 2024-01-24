Ситуация на фронте более серьезная, чем это было два года назад: Кулеба сделал тревожное заявление

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте в Украине остается тяжелой из-за нехватки поставок боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом министр сообщил в интервью немецкому таблоиду "Bild".

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел отметил, что "ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад".

Топ-дипломат отметил, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Министр отметил, что Украина все еще не способна без западной поддержки закрыть самые острые вопросы в поставках боеприпасов, но западная промышленность все еще не может набрать обороты.

"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции", — высказался Дмитрий Кулеба.

Министр заявил, что нужды Украине "не отвечают оборонным потребностям" западных стран.

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