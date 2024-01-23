Украине катастрофически не хватает ракет для ПВО: детали



















Из-за растущего дефицита ракет для ПВО Воздушные силы Украины вынуждены делать выбор, какие российские ракеты сбивать, а какие – пропускать. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби, передает портал "Комментарии".

В ВСУ возник дефицит средств для ПВО. Фото из открытых источников

Джон Кирби рассказал, что из-за остановки американской помощи Украина вынуждена делать выбор, какие вражеские ракеты сбить, а какие "оставить на потом".

Координатор Совбеза Белого дома подчеркнул, что РФ пытается перегружать системы ПВО. Но, несмотря на это, отметил он, ПВО Украины остается эффективной.

Именно поэтому, добавил Джон Кирби, дальнейшие поставки военной помощи США критически важны для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения". "Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", — заявил Владимир Зеленский.

"Комментарии" также писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к заморозке войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами". По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.

