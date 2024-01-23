logo

BTC/USD

39358.12

ETH/USD

2216.24

LTC/USD

64.76

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украине катастрофически не хватает ракет для ПВО: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине катастрофически не хватает ракет для ПВО: детали

Из-за дефицита средств для ПВО военные вынуждены выбирать, какие ракеты сбивать

23 января 2024, 23:13
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:








Из-за растущего дефицита ракет для ПВО Воздушные силы Украины вынуждены делать выбор, какие российские ракеты сбивать, а какие – пропускать. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби, передает портал "Комментарии".

Украине катастрофически не хватает ракет для ПВО: детали

В ВСУ возник дефицит средств для ПВО. Фото из открытых источников

Джон Кирби рассказал, что из-за остановки американской помощи Украина вынуждена делать выбор, какие вражеские ракеты сбить, а какие "оставить на потом".

Координатор Совбеза Белого дома подчеркнул, что РФ пытается перегружать системы ПВО. Но, несмотря на это, отметил он, ПВО Украины остается эффективной.

Именно поэтому, добавил Джон Кирби, дальнейшие поставки военной помощи США критически важны для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения". "Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", — заявил Владимир Зеленский.

"Комментарии" также писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к заморозке войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами". По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vwon3wCyCwk
Теги:
comments

Обсуждения

ККК

сегодня, 00:10

Не хватает? Так делайте ублюдки! Как 30 лет разворовывать страну и продавать оружие, так всего хватало?! А теперь банками с огурцами сбивайте дауны!


Новости

Все новости