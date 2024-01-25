Россияне готовятся к решающей битве за Авдеевку: что происходит на фронте

Российские захватнические войска готовится к новой большой битве в районе Авдеевки. Оккупанты сосредоточили там десятки тысяч резервов для новой атаки против Сил обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

"Враг применяет попытки заезда техники, беспилотные летательные аппараты в больших количествах, разведывательные аппараты, которые летают, типа "Орлан", "Зала" и "Ланцеты". Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась, с применением огромного количества УАБов", – заявил офицер.

Он добавил, что для штурма Авдеевки оккупанты собрали около 40 тыс. резервов. Там появились заключенные, подразделения "Шторм-Z", "Шторм V".

"Также подошел с нуля сформированный танковый пункт оккупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки. Но Силы обороны готовятся к этому штурму", – констатировал Максим Морозов.

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