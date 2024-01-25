logo

BTC/USD

40101.37

ETH/USD

2228.19

LTC/USD

65.76

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне готовятся к решающей битве за Авдеевку: что происходит на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне готовятся к решающей битве за Авдеевку: что происходит на фронте

Россия стянула под Авдеевку десятки тысяч резервов

сегодня, 08:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские захватнические войска готовится к новой большой битве в районе Авдеевки. Оккупанты сосредоточили там десятки тысяч резервов для новой атаки против Сил обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

Россияне готовятся к решающей битве за Авдеевку: что происходит на фронте

Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

"Враг применяет попытки заезда техники, беспилотные летательные аппараты в больших количествах, разведывательные аппараты, которые летают, типа "Орлан", "Зала" и "Ланцеты". Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась, с применением огромного количества УАБов", – заявил офицер.

Он добавил, что для штурма Авдеевки оккупанты собрали около 40 тыс. резервов. Там появились заключенные, подразделения "Шторм-Z", "Шторм V".

"Также подошел с нуля сформированный танковый пункт оккупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки. Но Силы обороны готовятся к этому штурму", – констатировал Максим Морозов.

Читайте также на портале "Комментарии" — широкомасштабное российское вторжение в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, идет уже больше 700 дней. Украинские воины и народ в целом демонстрируют чудеса мужества, но нам явно не хватает поддержки. Секретарь СНБО Алексей Данилов акцентирует, что именно нерешительность международных партнеров может помешать Украине одержать победу в войне с российским агрессором, поэтому призывает их проявить смелость. Какие выводы можно сделать на данном этапе? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит зимой на фронте: кто и в чем имеет преимущество.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-shtorm-z-shtorm-v-ta-noviy-tankoviy-punk-dlya-shturmu-avdiivki-rf-zibrala-blizko-40-tis-rezerviv-ofitser-morozov
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости