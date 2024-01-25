Россияне готовятся к решающей битве за Авдеевку: что происходит на фронте

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска готовится к новой большой битве в районе Авдеевки. Оккупанты сосредоточили там десятки тысяч резервов для новой атаки против Сил обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.
Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников
Он добавил, что для штурма Авдеевки оккупанты собрали около 40 тыс. резервов. Там появились заключенные, подразделения "Шторм-Z", "Шторм V".
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