Изменения в закон о мобилизации предусматривают отмену отсрочки для государственных служащих, в частности для правоохранителей. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передает портал "Комментарии".

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Согласно предложенным изменениям, право на отсрочку могут потерять работники Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и Патронатной службы.

Отмечается, что государственные служащие категорий "Б" и "В" и сотрудники органов местного самоуправления получат бронь 50%. Кроме того, отсрочку в дальнейшем будут иметь все главы городских, поселковых советов и территориальных громад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готова воевать против Украины как минимум до 2027-28 гг. Российский диктатор Владимир Путин настроен на продолжение войны, поскольку убежден, что экономическая мобилизация сможет изменить ход войны в пользу РФ. Сейчас Россия тратит 40% ВВП на войну, что превышает расходы на здравоохранение и образование. Сейчас сложно оценить масштаб перехода экономики РФ на военные рельсы, поскольку информация о российской оборонной промышленности засекречена.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что украинская власть должна прилагать усилия для возвращения из-за границы мужчин, которые сбежали от мобилизации. Майор ВСУ добавил, что "о моральной стороне вопроса" вообще нет необходимости говорить, поскольку беглецы повели себя как "тряпки".