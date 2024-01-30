Наказание будет строже: какие ограничения для уклонистов предусматривает новый закон о мобилизации

Согласно предложенным изменениям в закон о мобилизации, за неявку в Территориальные центры комплектования к гражданам будут применять наказание. Об этом говорится в тексте законопроекта, передает портал "Комментарии".

В Раде зарегистрировали проект закона о мобилизации. Фото из открытых источников

Сообщается, что за неявку в военкомат в определенный в повестке срок лицо может быть задержано и доставлено в ТЦК в течение 15 дней. Если задержание лица будет невозможным, то к нему через суд могут быть приняты меры воздействия.

Перед наказанием граждане будут получать специальное требование от ТЦК прибыть в течение 5 дней, которое будут отправлять в электронной или бумажной форме заказным письмом по почте.

Если лицо не явится в ТЦК после получения специального требования, военкомат сможет обращаться в суд с требованием запретить ему выезд за пределы Украины, временно ограничить право управления транспортными средствами и арестовать средства и другие ценности, которые находятся на счетах и на хранении в банках и других финансовых учреждениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готова воевать против Украины как минимум до 2027-28 гг. Российский диктатор Владимир Путин настроен на продолжение войны, поскольку убежден, что экономическая мобилизация сможет изменить ход войны в пользу РФ. Сейчас Россия тратит 40% ВВП на войну, что превышает расходы на здравоохранение и образование. Сейчас сложно оценить масштаб перехода экономики РФ на военные рельсы, поскольку информация о российской оборонной промышленности засекречена.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что украинская власть должна прилагать усилия для возвращения из-за границы мужчин, которые сбежали от мобилизации. Майор ВСУ добавил, что "о моральной стороне вопроса" вообще нет необходимости говорить, поскольку беглецы повели себя как "тряпки".