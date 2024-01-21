Зеленский заявил о "несправедливости" мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский о мобилизации. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация необходима, ведь нужно менять находящихся на фронте солдат с первых дней полномасштабного вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отрывок интервью Зеленского для британского канала 4 News, опубликованного на страницах соцсетей президента.

Владимир Зеленский считает несправедливым, что другие граждане не могут заменить украинских солдат на фронте во время войны против России. По словам президента, мобилизация должна быть справедливым процессом.

"О мобилизации — это прежде всего вопрос справедливости. Справедливо заменить того, кому справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько и насколько его подготовят", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что мобилизация в Украине это инструмент армии, помогающий подготовить военнообязанных к войне, а также заменить тех солдат, которые длительное время находятся на фронте. Также президент добавил, что на фронт необходимо отправлять только подготовленных людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что уполномоченным ВР по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил , какие конституционные нормы нарушают работники ТЦК во время мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали, что россияне начали широкую наступательную операцию и захватили село в Харьковской области. На эту информацию отреагировали в ВСУ и объяснили, что ситуация не представляет угрозы другим подразделениям, а вывод украинских бойцов был принят, чтобы сохранить их жизнь.