Фронт рухнет: The Washington Post назвал самую острую проблему ВСУ

Украинские защитники сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта. Дефицит кадров сейчас является самой острой проблемой ВСУ, поскольку страна-агрессор вернула себе наступательную инициативу на поле боя и усиливает наступательный потенциал. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на украинских военнослужащих, которые говорили на условиях анонимности.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание приводит заявление одного из украинских офицеров батальона механизированной бригады, который ведет оборонительные бои на востоке Украины. Он сказал, что в его подразделении в настоящее время есть менее 40 пехотинцев. В полностью укомплектованном батальоне должно быть до 200 человек.

Другой командир пехотного батальона другой бригады заявил, что его подразделение также истощено.

В материале отмечается, что те споры, которые ведет политическое и военное руководство в Киеве, не способствуют поднятию морального духа бойцов на передовой. Их уже злит затянувшаяся дискуссия вокруг вопроса усиления мобилизации.

"Это закончится множеством смертей, глобальным провалом. И, скорее всего, я думаю, фронт рухнет где-нибудь, как это произошло с врагом в 2022 году, в Харьковской области", – делают военные настораживающие прогнозы о ситуации на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении обновленный вариант законопроекта об усилении мобилизации. Несмотря на то, что к нему есть немало замечаний, в том числе от Уполномоченного ВР по правам человека (омбудсмен) Дмитрия Лубинца. О чем говорит всё, что происходит вокруг данного документа? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



