Данилов объяснил, почему есть риск, что мобилизационный законопроект во втором чтении не примут

Вероятность того, что обновленный законопроект о мобилизации примут с нормами, которые не будут соответствовать Конституции "приближена к нулю". Поэтому, пока законопроект не будет доработан к второму чтению, говорить о том, что н станет законом слишком преждевременно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Депутаты, которые несут политическую ответственность за голосование, и президент Украины не допустят того, чтобы антиконституционные нормы были в этом законе", – высказался секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что закон о мобилизации должен быть справедливым и понятным для общества.

Секретарь СНБО подчеркнул, в доработанном законопроекте не должно быть трактовок, которые одни читают слева, другие читают справа. Он должен быть простым и понятным, чтобы каждый человек понял, о чем идет речь. С учетом норм Конституции, которая действует на территории нашей страны.

Напомним, в среду, 7 февраля, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении обновленный вариант законопроекта об усилении мобилизации. Несмотря на то, что к нему есть немало замечаний, в том числе от Уполномоченного ВР по правам человека (омбудсмен) Дмитрия Лубинца. О чем говорит всё, что происходит вокруг данного документа? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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