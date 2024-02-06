Кто теперь сможет получить «бронь» от мобилизации: Зеленский раскрыл детали

В Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Бронь от мобилизации. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством в вопросе бронирования работников от мобилизации.

"Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", — сказал Владимир Зеленский.

Президент считает, что сейчас необходимо найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

Владимир Зеленский отметил, что он попросил экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей.

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