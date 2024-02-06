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Кто теперь сможет получить «бронь» от мобилизации: Зеленский раскрыл детали

Президент анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации

сегодня, 07:27
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Кравцев Сергей
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В Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Кто теперь сможет получить «бронь» от мобилизации: Зеленский раскрыл детали

Бронь от мобилизации. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством в вопросе бронирования работников от мобилизации.

"Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", — сказал Владимир Зеленский.

Президент считает, что сейчас необходимо найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

Владимир Зеленский отметил, что он попросил экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Зеленского: к какому шагу готов президент и оправдано ли это. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента. Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хоть и не исключили, что могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, которые идут вокруг мобилизационного законопроекта.




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Источник: https://president.gov.ua/news/na-cherkashini-volodimir-zelenskij-uzyav-uchast-u-regionalno-88805
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