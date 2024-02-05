О чем говорят новые заявления Зеленского: к какому шагу готов президент и оправдано ли это

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу "Rai1" сделал ряд важных заявлений. Он признался, что размышляет о смене ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Также Зеленский признал, что на фронте сложилась патовая ситуация из-за задержек с поставками боеприпасов и современных технических средств. О чем говорят подобные заявления – и к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В заявлениях Зеленского о тупике на фронте нет ничего нового

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

"Эти заявления подтверждают, что высшее военно-политическое руководство Украины, наконец, пришло к выводу – в войне победить могут только объединенные элиты. Президент Зеленский, думаю, намерен создавать коалиционный Кабмин, пригласив туда лучших представителей из числа партий, которые сейчас представлены в парламенте. Скорее всего, в Раде будет создана новая коалиция, которая и выберет новое правительство – национального единства".

Есть надежда, продолжает эксперт, что в сектор обороны и безопасности придут профессионалы стратегического уровня. Те, кто закончил (желательно на "отлично") оперативно-стратегические факультеты профильных вузов, кто имеет опыт командования большими объединениями и соединениями.

не в персоналиях, – акцентирует Олег Стариков. – Вопрос в общем подходе. На столь важные должности как главком ВСУ и так далее должны назначаться люди по определенным директивам и процедурам – стандартам НАТО – по кадровому менеджементу. Кандидаты должны отбираться согласно этим критериям. Не может быть межличностных конфликтов в высшем военном и политическом руководстве! Уж тем более во время войны". "Кроме того, предположительно, будет создана (путем подачи в Раду соответствующих законопроектов и быстрого их принятия) для демократического гражданского контроля над военной организацией – военная юстиция. Вопрос не в Залужном

По мнению эксперта, наглядным примером непрофессиональной работы отдельных представителей нынешней власти является возня вокруг законопроекта о мобилизации.

"Это уже привело к потерям государства минимум в 10 млрд грн в месяц. Именно столько не поступило в бюджет из-за ухода в тень около 3,5 млн мужчин призывного возраста", – поясняет Олег Стариков.

Он акцентирует, что в заявлениях Зеленского о тупике на фронте нет ничего нового.

"Я об этом говорил еще полгода назад. Мы зашли в позиционную войну. При этом оборона – намного сильнее и даже выгоднее нападения, атаки. В ближайшее время с помощью каких угодно вооружений невозможно преодолеть оборону в районе линии соприкосновения. Все танки и артиллерия, включая РСЗО, все дальнобойные ракеты, которые мы получили в прошлом году, не помогли нашему наступлению. Потому что противник создал мощную оборону. А сейчас уже россияне разбивают голову о наши редуты. Так что в 2024-м мы будем наблюдать войну дронов. Без серьезного изменения ситуации на фронте, – прогнозирует эксперт. – Потому что, согласно военному искусству, когда ситуация на фронте заходит в позиционный тупик, выйти из него можно только политико-дипломатическим путем. Не военным! История Первой мировой войны это четко демонстрирует. Фронт тогда рушился лишь вследствие выхода той или иной страны из войны. А выходили они (та же Германия, та же Россия) из-за внутренних потрясений, из-за революций".

Вся ответственность лежит на президенте

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что в ситуации с Залужным нужно разделять ее политический и управленческий аспект.

"В 2022 году, когда ситуация была критическая, украинскому обществу нужны были знаковые фигуры, которые позволяли создать уверенность, что всё будет хорошо. Для разных групп – это были разные личности. Кто-то каждый вечер смотрел Арестовича, кто-то восхищался Призраком Киева, а кто-то ставил на военный талант Залужного. Список можно продолжать, но проблема в том, что своеобразное мифотворчество переводило конкретных людей чуть ли не в ранг Мессии. Соответственно, многие болезненно реагируют, когда их, не побоюсь этого слова, кумиров кто-то пытается низвергнуть", – поясняет эксперт.

Хотя, отмечает он, с управленческой точки зрения в кадровой ротации нет ничего страшного. Это нормальная практика, в том числе в контексте ключевых постов.

"И, если взять любые затяжные конфликты и войны, то можно увидеть, что практически везде рано или поздно происходит что-то подобное, – подчеркивает Денис Гороховский. – Нужно просто понимать, что вся ответственность за такие решения лежит на президенте, а цена ошибки при их принятии крайне высока. Но, в то же время, цена за непринятие решений, когда они были нужны, может быть еще выше. А уже оценивать само решение, не имея полного объема информации, необходимого для понимания картины, считаю не корректным. Поэтому нужно ли увольнять Залужного, сказать не могу".

Ряд моментов пошатнули веру в главнокомандующего

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поделилась таким мнением:

"Я не военный эксперт, поэтому могу говорить только с точки зрения политической. Все очень поддерживали Залужного – и благодарность за его заслуги, действительно, была безгранична. Но ряд странных ситуаций вокруг него или с ним заставил многих людей задуматься, действительно ли всё так хорошо".

По словам эксперта, трагедия в 128 бригаде показала, что есть определенные проблемы с одним простым определением – человек дороже всего, что у нас есть.

"И особенно на фронте, потому что технику, оружие, всё можно купить, попросить, сделать. Солдат не купишь, не сделаешь, – подчеркивает Татьяна Лупова. – История с фотографией рядом с Киваловым и защита диссертации под его крылом поставила ряд вопросов. Все ли правильно понимают, что именно натворили в Украине "регионалы"? И, где у нас институт репутации, если высшее военное руководство позирует на фото с нерукопожатным членом "Партии регионов", к тому же находящимся под следствием? Помощники, использующие гранаты из материально-технической помощи в личных целях (один дарит, другой несет их домой к жене и детям, но на глазах у семьи подрывается). Девушки-советницы, которые вызывают больше вопросов, чем ответов…".

И многие, отмечает эксперт, начали интересоваться – почему нет порядка вокруг самого Залужного? Откуда у него столько свободного времени на фотосессии и защиты диссертаций, когда большинство людей в стране работают, чтобы не только прокормить семьи, но и донатить на армию?

"То есть, работают – больше, живут – хуже и теряют надежду, несмотря на странности, которые то и дело происходят вокруг военного руководства. Всё это довольно сильно пошатнуло веру в главнокомандующего. Хотя вопроса – кто следующий, это не снимает", – констатирует Татьяна Лупова.

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