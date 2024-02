Сценарии с возможной отставкой Залужного: чем руководствуется власть

Западные медиа активно обсуждают ситуацию вокруг слухов о готовности президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Так, в Bild уверяют, что отставку Залужного якобы предотвратила позиция главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. А в CNN утверждают, что Зеленский уволит Залужного на этой неделе. Материалы о конфликте между верховным главнокомандующим и главкомом опубликовали также The Washington Post (с акцентом на то, что причиной разногласий стал подход к мобилизации), не остались в стороне The Times и The Economist. О чем говорит вся эта ситуация – и чем в итоге может завершиться? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Власть видит в Залужном политического конкурента

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что слухи об отставке главкома Валерия Залужного активно циркулируют в общественном дискурсе около года. Однако сейчас, отмечает она, реальность этого события ощутимо приблизилась – и стала достоянием всех мировых СМИ.

"Зависть к рейтингам выглядит основной причиной возможной отставки главнокомандующего ВСУ. Потому что все остальные официальные причины, такие как провалившееся летнее контрнаступление и завышенные "аппетиты" по мобилизации, имеют обоснованные главкомом аргументы. Более того, поддержка Залужного в армии и среди населения останется стабильно высокой даже на фоне попыток сделать его ответственным за все промахи. Волна народного возмущения и даже гнева, прокатившаяся соцсетями на этой неделе – наглядное тому доказательство", – поясняет политолог.

По ее мнению, проблема данной ситуации заключается в том, что власть видит в Залужном политического конкурента, а не командующего ВСУ. При этом сам генерал ни разу не заявлял о своих политических амбициях.

"Но социологические опросы, в которые на всякий случай включаются все медийные персоны, упорно показывают неприятные для политиков цифры – Залужный там вверху списка. И это не может не беспокоить власть. Вопрос о выборах хоть и отложен, но проводить их рано или поздно придется. Поэтому уже сейчас нужно думать о нейтрализации "электоральной угрозы". Ведь, если смоделировать ситуацию и допустить, что Валерий Залужный решится пойти в политику, то желающих вложиться в этот проект будет предостаточно, как в президентскую кампанию, так и в парламентскую", – уверена Анна Малкина.

Развитие ситуации, считает она, может быть разным.

Вариант первый: Залужного отправят в отставку.

"На мой взгляд, это будет фатальная ошибка власти. Сложно даже представить (да и не хочется), какими общественными катаклизмами это может обернуться. Хроническое напряжение в обществе, тяжелая экономическая ситуация, каждодневные смерти и потери обострили до предела чувство справедливости. Достаточно чиркнуть спичкой и будет взрыв. Который Украина не переживет, к сожалению", – констатирует эксперт.

Вариант второй: Залужного вынудят пойти в отставку по собственному желанию.

"Не нужно забывать, что все мы живые люди со своими переживаниями, эмоциями, достоинствами и недостатками. В условиях хронического психологического давления даже железные генералы подвержены коррозии. В этом случае общественный гнев будет не так силен, но встанет вопрос: а кто вместо Залужного? Ведь речь идет об армии, ее мотивации, моральном состоянии и понимании, за кем она идет в атаку, условно говоря", – отмечает Анна Малкина.

Вариант третий: всё останется как есть. Это, считает эксперт, наилучший вариант в сложившейся ситуации. Если победит понимание, что политики должны управлять государством, а военные должны воевать, то есть, примется во внимание рациональное разделение труда, от этого выиграют все, заключает Анна Малкина.

Отставка Залужного усугубит положение Украины на международной милитарной арене

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:

"Поведение Зеленского сводится к принуждению Залужного к кровопролитным боям. В целях выставить в глазах общества виновником таких неоправданных операциях. Личный страх перед Залужным толкает Зеленского к антигосударственному поведению, и этот главный мотив – сохранение власти, делает Зеленского опасным для украинского общества".

Особенно, по мнению эксперта, цинична попытка переложить ответственность за ошибки политического руководства на военных в ситуации, когда на военных лежит и так самая большая ответственность.

"Вопрос не в самом Залужном, а в системе международных коммуникаций, на которые персонально заведен наш главком, – считает политолог. – Его отставка усугубит положение Украины на международной милитарной арене на долгие месяцы".

Возможно, что управление фронтом может даже существенно не пострадать, но есть опасность резкого роста потерь в живой силе и технике, предупреждает Владимир Цыбулько.

Самое важное сейчас – вывести ВСУ из-под аппаратных интриг

Залужный, очевидно, будет заменен, считает руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

"Эта ситуация, – поясняет он, – была запрограммирована ранее. И инцидент, случившийся 29 января, рано или поздно должен был произойти как накапливающийся эффект от конфликта подходов и стратегий. Споры обострились – и осенью вылезли уже на публичную поверхность".

Причин действительно много, отмечает эксперт. Какие-то находятся в плоскости личных политических расчетов и накопления недоразумения, какие-то – обобщение необходимости кардинально изменять подходы к войне (ведь стратегия Залужного срабатывала в 2022-2023 годах, однако сейчас подход должен быть изменен с учетом актуальных обстоятельств).

"Что касается политики, то Залужный мог бы мгновенно прекратить все эти разговоры о политических амбициях. Четко сказать, что он не рассматривает для себя политическую карьеру, готов сосредоточиться на уничтожении врага. Но этого не произошло. Он хранил молчание, оброс командой помощников и советников, интересом некоторых хищников-политиков, которые запланировали использовать его в своих целях", – акцентирует Олег Постернак.

Впрочем, продолжает он, Зеленский также должен был понять, что ситуация требует разрешить противоречия максимально оперативно.

"Феноменология популярности Залужного значительно была усилена именно агрессивными медийными стараниями Банковой, фактически способствовавшей созданию нового кумира", – считает политтехнолог.

Он уверен, что самое важное сейчас с точки зрения государственного интереса – вывести ВСУ из-под аппаратных интриг и желание втянуть армию в политику.

"ВСУ должны быть сосредоточены на выполнении функций обороны государства и восстановлении территориального суверенитета, а не становиться разменной монетой в политических играх, – подчеркивает Олег Постернак. – Ведь именно окружение генерала Залужного использовало медиа в качестве защитного щита от увольнения. Что, по их мнению, должно было бы не дать Банковой принять непопулярное решения по Залужному. На которое, кстати, она имеет абсолютно законное право в соответствии с Законом "О национальной безопасности". Подобных случаев быть не должно, ведь в армии офицерская честь и субординация – не пустые слова".

