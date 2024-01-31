Зеленский отложил увольнение Залужного: СМИ узнали, что повлияло на решение президента

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский не отказался от решения уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он лишь временно поставил на паузу это решение из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times", продолжая приоткрывать завесу событий, развернувшихся под вечер в понедельник.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
По словам неназванных высших офицеров, с которыми пообщались журналисты издания, Зеленский вызвал Залужного на очную встречу и попросил генерала уйти в отставку. Когда Залужный отказался, Зеленский сказал, что подпишет указ о его увольнении.
Источники The Times подтверждают информацию The Economist, что Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, но он отказался.
Источники сообщили, что после того, как эта история попала в СМИ, старшее военное командование и международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили Офису президента свою обеспокоенность.
По слухам, место Залужного якобы предложили начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову и командующему Сухопутных войск ВСУ Александру Сырскому. Но оба якобы отклонили предложение, что будто бы и заставило Зеленского в итоге отказаться от планов уволить Залужного.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства якобы действительно провел содержательный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Отмечается, что между ними возникли разногласия из-за того, сколько военнослужащих Украине нужно мобилизовать в этом году. Об этом пишет рейтинговое издание The Washington Post.
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фєдя
сегодня, 12:40
В.Р. за КОНституцією вже мають скласти свої повноваження.В березні закінчуються повноваження секретаря кпу (зеленського). А потім все це шобло на швабру.
Марія
сегодня, 12:03
Може пора президенту скласти свої повноваження, визнавши помилки яких накоїв!?
Віктор
сегодня, 11:37
У нашого президента набагато більше помилок ніж у головкома В. Залужного. І тому я з великим задоволенням поміняв би вперше президента. Що стосується головкома В. Залужного то він на своєму місці. Вірю в ЗСУ. Слава Україні! Перемога буде за нами.
Myroslav
сегодня, 11:32
Коней на переправі ие міняють.
Igal
сегодня, 11:16
"Неназвані офіцери", "нібито справді"))) Що це за офіційні повідомлення?
Максим
сегодня, 10:56
Я також вважаю що Залужному треба іти у відставку. Дуже багато безладу відбувається у ЗСУ і ніхто за це не відповідає. Зроблено дуже багато помилок через які ми понесли величезні людські втрати. З цим трема щось робити, за це має відповісти главком Залужний.
георгій
сегодня, 10:44
Боже, як радується путін і його зграя кримінальних бандитів і зрадників трудового люду цьому конфлікту! Це жах! в такий відповідальний час замість згуртованості на всіх рівнях - розбрат.в керівництві. Кому це вигідно зрозуміло. АЛЕ ЧОМУ?? Не обіцяв пан Президент нашому народу, що стане диктатором. А тут диктатурою смердить вже.
Людмила
сегодня, 09:35
Не робіть чергову помилку, пане президенте. Та не лізьте у ті справи, де ви не є спеціалістом. Залиште Залужного в спокої! Прислухайтесь до думки військових, а не корумпованих посіпак!