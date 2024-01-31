Зеленский отложил увольнение Залужного: СМИ узнали, что повлияло на решение президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский не отказался от решения уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он лишь временно поставил на паузу это решение из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times", продолжая приоткрывать завесу событий, развернувшихся под вечер в понедельник.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

По словам неназванных высших офицеров, с которыми пообщались журналисты издания, Зеленский вызвал Залужного на очную встречу и попросил генерала уйти в отставку. Когда Залужный отказался, Зеленский сказал, что подпишет указ о его увольнении.

"Залужный вернулся в кабинет и сообщил заместителям, что его уволили. Тогда бывший министр и бывший депутат слили эту новость в социальные сети. "Я пакую вещи", – сказал Залужный одному из офицеров, которые спросили его о слухах о его отставке", — пишет The Times.

Источники The Times подтверждают информацию The Economist, что Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, но он отказался.

Источники сообщили, что после того, как эта история попала в СМИ, старшее военное командование и международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили Офису президента свою обеспокоенность.

По слухам, место Залужного якобы предложили начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову и командующему Сухопутных войск ВСУ Александру Сырскому. Но оба якобы отклонили предложение, что будто бы и заставило Зеленского в итоге отказаться от планов уволить Залужного.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства якобы действительно провел содержательный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Отмечается, что между ними возникли разногласия из-за того, сколько военнослужащих Украине нужно мобилизовать в этом году. Об этом пишет рейтинговое издание The Washington Post.



