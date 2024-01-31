Зеленский может убрать Залужного с должности: СМИ узнали, что не устраивает президента

Глава украинского государства якобы действительно провел содержательный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Отмечается, что между ними возникли разногласия из-за того, сколько военнослужащих Украине нужно мобилизовать в этом году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание The Washington Post.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Журналисты, ссылаясь на свои источники, отмечают, что Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек, но Зеленский считает эту цифру нецелесообразной, учитывая дефицит формы, оружия и учебных помещений, а также других потенциальных проблем, связанных с мобилизацией.

При этом президент заявил, что Украине не хватает средств для выплат такому количеству мобилизованных украинцев.

В свою очередь Валерий Залужный ответил, что Украине не хватает сил из-за потерь, а также нужно ответить на 400 тысяч солдат, которых Москва планирует мобилизовать.

Издание пишет, что Владимир Зеленский сказал Валерию Залужному, что украинцы устали от войны, а международная поддержка Украины замедлилась, поэтому новый главнокомандующий может "оживить" ситуацию. Также ожидается отстранение старших членов штаба Залужного.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 29 января в сети начали писать об увольнении Валерия Залужного. О чем говорит очередная волна слухов, что президент Владимир Зеленский якобы отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного? Почему тема разгоняется именно сейчас? К чему может привести такая гипотетическая отставка? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.