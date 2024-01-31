Что на самом деле в ОП предложили Залужному и Буданову: подробности от Economist

У президента Украины Владимира Зеленского 29 января якобы действительно состоялся разговор с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Глава государства проинформировал того, что решил уволить его с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

По данным журналистов, генералу предложили занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако он отказался. В качестве претендентов на роль главнокомандующего рассматривают командующего Сухопутных войск Александра Сырского и главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Издание отмечает, что Сырский является одним из самых опытных офицеров армии, он был "оперативным мозгом" двух самых выдающихся побед 2022 года: под Киевом и в Харьковской области. "Но его жесткий подход к ведению боевых действий сделал его непопулярным в рядах армии", — пишут они.

Буданов же придерживается "гораздо более нетрадиционного и непроверенного" подхода к командованию, он еще не руководил большой армией.

"Некоторые считают, что он отказался от этой работы в последнюю минуту. Близкий коллега настаивает, что генерал Буданов не претендовал на место генерала Залужного, но и отказываться от военной должности он не имел права", — говорится в материале.

Отметим, 29 января в сети начали писать об увольнении Валерия Залужного. О чем говорит очередная волна слухов, что президент Владимир Зеленский якобы отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного? Почему тема разгоняется именно сейчас? К чему может привести такая гипотетическая отставка? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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