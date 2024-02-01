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Зеленский уже принял решение: CNN назвал дату, когда Залужного отправят в отставку

По информации CNN, Зеленский уволит Залужного на этой неделе

сегодня, 09:00 comments1558
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил телеканал "CNN" со ссылкой на осведомленные источники.

Зеленский уже принял решение: CNN назвал дату, когда Залужного отправят в отставку

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Источники CNN подтвердили, что Залужного вызвали в понедельник на встречу в офис президента и сообщили ему об увольнении.

Как рассказал американскому телеканалу один из источников, указ президента об отставке Залужного ожидается до конца недели.

Во время разговора, который описывают как "спокойный", Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному другую должность, от которой генерал отказался. В ответ на это Зеленский сказал, пишет CNN, что отказ Залужного от другой должности не повлияет на решение об отставке.

Якобы главными претендентами на место Залужного являются командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Отметим, 29 января СМИ сообщили о вероятном увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Минобороны опровергло эту информацию. В тот же день эти сообщения опроверг и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Сам Зеленский в своем вечернем об отставке Залужного не упомянул. Издание The Economist отметило, что Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, однако он отказался.

Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, о чем говорит очередная волна слухов, что президент Владимир Зеленский якобы отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного? Почему тема разгоняется именно сейчас? К чему может привести такая гипотетическая отставка?




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Источник: https://edition.cnn.com/2024/01/31/europe/zaluzhny-oust-ukraine-army-zelensky-intl/index.html
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