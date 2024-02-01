Главные ожидания от военного февраля: как может измениться ситуация

Украина вступила в февраль с крайне сложной ситуацией на фронте. На фоне снижения нашей поддержки со стороны Запада, российская оккупационная армия усилила наступательные действия. Противник давит на Лимано-Купянском направлении, продолжает массированные атаки в Донецкой области. Российский диктатор Владимир Путин грезит о новых завоеваниях, а Украина – о резком увеличении помощи со стороны партнеров, что позволит нам, как минимум, выровнять ситуацию. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от очередного военного февраля.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Оккупанты целят на Авдеевку, Купянск или их вместе взятых

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин прогнозирует, что напряженность на всех направлениях в феврале возрастет. Он считает, что россияне увеличат атакующие действия по ряду причин.

Плюс – там, наконец, разблокировали пакет помощи в 50 млрд евро Так что в скором времени мы получим необходимые вооружения и боеприпасы, после чего перехватим инициативу. Да так, что это может стать переломом во всей российско-украинской войне". "Во-первых, до мартовских перевыборов Путина остается мало времени. А к этому периоду Кремль хочет иметь хоть какой-то успех в проведении т.н. "сво". А захват развалин Марьинки и двух-трех поселков за "победу" выдать сложно. Потому целят на Авдеевку, Купянск или их вместе взятых, – поясняет эксперт. – Во-вторых, россияне понимают, что в данный момент украинская армия испытывает определенные сложности. Не разблокирована помощь со стороны США. Военная поддержка со стороны Европы пока тоже не так велика, как нам бы хотелось. И, с точки зрения военной логики, сейчас для РФ самое удобное время попытаться получить какие-то оперативные, тактические результаты на поле боя. Пока мы в ослабленном состоянии. Которое продлится не долго. Европа уже анонсировала увеличение именно военной поддержки

Также важно понимать, акцентирует полковник, что РФ накопила крылатые и баллистические ракеты, беспилотники. И, как минимум, две-три массированные атаки с воздуха нас в феврале ожидают.

"Противник будет целить в объекты критической инфраструктуры, в военные объекты, в логистику, – предупреждает Влад Волошин. – Увеличится и количество обстрелов прифронтовых и приграничных территорий, в том числе удары по ним КАБами (корректируемыми авиационными бомбами). Украинская армия понимает все эти планы – и готова противостоять им. Причем, мы будем не только обороняться, но и атаковать, прежде всего, с помощью беспилотников и ракет".

Будет идти активная война беспилотников

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:

Мало информации о том, когда именно мы их получим. И нет информации – сколько. И это правильно. Когда начнем применять – пусть тогда противник и узнает". "Уже были анонсированы поставки нам некого нового супероружия из США – высокоточных бомб GLSDB

Мы также ожидаем, продолжает эксперт, разблокирования макрофинансового финансирования Украины со стороны США.

"От ЕС в первый день февраля мы уже получили прекрасную новость об утверждении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. Теперь бы еще Штаты подтянулись", – отмечает Иван Ступак.

Что касается ситуации на фронте, по мнению эксперта, к концу февраля российская активность постепенно будет уменьшаться.

"Еще месяц назад у противника было 12 направлений, где он пытался давить на ВСУ. Сейчас оккупанты "скукожились" до двух направлений. И есть вероятность, что к концу месяца сосредоточатся лишь на одном (вероятно – Авдеевском), где будут стараться концентрированно продавливать нашу оборону, – прогнозирует Иван Ступак. – В течение всего февраля будет идти активная война беспилотников, не исключено, что Украина переживает еще один-два массированных ракетных обстрела".

Важно, что Украина сама начала производить больше оружия, в том числе дронов

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль подчеркивает, что нам важен как собственно военный фронт, так и международный – дипломатический. И в феврале, уверена она, мы увидим ряд позитивных подвижек, связанных именно с усилением внешнеполитической деятельности Украины.

"На увеличение поддержки Украины работает вся наша дипломатия, а также высшее военно-политическое руководство, парламентарии, правительство. И, несмотря на сложности, связанные, в том числе, с внутриполитическими процессами у наших партнеров, нам удается добиваться новых и новых пакетов помощи", – отмечает эксперт.

По ее словам, очень важно, что Украина сама начала производить больше оружия, в том числе дронов, что запущена система рекрутинга, позволяющая модернизировать армию в рамках западных стандартов.

"Это очень актуально и продуктивно. И мы станем видеть всё больше позитива от такого подхода", – считает Катерина Коваль.

Она также обращает внимание, что на этой неделе была создана новая группа – по вопросам евроатлантической интеграции Украины. И появилась она по результатам работу международной группы Ермака-Рассмусена по вопросам гарантий безопасности. Это также укрепляет Украину, приближая нас к ЕС и НАТО, заключает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — главные ожидания от февраля: какие решения повлияют на ситуацию в Украине.



