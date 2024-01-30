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Окружение ВСУ в районе большого города: военный рассказал, что планируют россияне

По словам Ивана Тимочко, российские войска, несмотря на значительные потери, продолжают наступление на Купянско-Лиманском направлении

30 января 2024, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская оккупационная армия пытается осуществить окружение частей Сил обороны Украины на северном направлении неподалеку от города Купянск Харьковской области. Здесь продолжаются активные бои, захватчики хотят возобновить контроль над территорией, которую они лишились после Харьковского контрнаступления украинской армии. Об этом во время эфира на телеканале "Эспрессо" рассказывал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко

Окружение ВСУ в районе большого города: военный рассказал, что планируют россияне

Бои в районе Купянска (фото из открытых источников)

"Трудные бои продолжаются, как и продолжались крайнюю неделю. Это связано с тем, что россияне пытаются пройти на Времен Яр, на сторону Оскольского водохранилища. Условно говоря, оккупанты с севера пытаются окружить наши войска. Враг пытается проводить наступательные операции и Лимано- Купянское направление не стоит рассматривать как отдельное направление удара вражеских сил", — отметил военнослужащий.

Как утверждает Тимочко, представители российского военно-политического командования пытаются провести несколько наступательных операций на Лимано-Купянском направлении, чтобы возобновить контроль над территориями, потерянными захватчиком во время боевых действий в прошлом году.

"Во исполнение задач Путина, оккупанты должны показать любые победы, чтобы он подал себя как военный стратег перед выборами в РФ. Конечно, нашим бойцам достаточно тяжело, но паники в ВСУ нет, только мотивация. Даже небольшие тактические успехи, которые россияне пытались продемонстрировать, как правило, возвращаются нашими вооруженными силами или враг там не может закрепиться", — отмечает военный.

Он подытожил, что российская армия теряет почти 1 тысячу убитыми за 1 сутки. Военные сил обороны Украины уничтожили большое количество артиллерии противника.

"Бойцам сейчас не станет легче. Интенсивность боев будет продолжаться до тех пор, пока мы не потеряем российское наступательное подразделение и потенциал, который они сосредоточили", — сказал Иван Тимочко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что решение об отставке Залужного принято



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