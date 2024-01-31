Главные ожидания от февраля: какие решения повлияют на ситуацию в Украине

Первый месяц 2024 года оказался очень непростым для Украины. Ни США, ни ЕС не приняли многомиллиардные пакеты макрофинансовой помощи, которые помогли бы нашим и фронту, и тылу. Между высшим военным и политическим руководством страны явно не всё гладко, о чем говорят вспыхнувшие с новой силой слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Ну, а на фронте российская оккупационная армия, пользуясь снижением поддержки Украины со стороны Запада, усиливает давление практически по всем направлениям. Своими прогнозами касательно ситуации на внешнеполитических и внутриполитических фронтах Украины с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

Прогноз на февраль для Украины. Фото из открытых источников

Есть два основных ожидания февраля

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает следующим образом:

"На фронтах, дай Бог, чтоб хуже не стало, учитывая проблемы с помощью, с мобилизацией. Но тут всё может выравняться, если мы получим позитивные сигналы с Запада".

Два основных ожидания февраля связаны, по словам эксперта, с внешним направлением. Позитивный сигнал из ЕС может прийти уже завтра, отмечает он. Если Евросовет проголосует за 50 млрд евро для Украины на ближайшие четыре года. Шансы на это, по мнению Алексея Голобуцкого, достаточно велики.

Если договорятся – как именно. Возможно, не пакетно (укрепление границы с Мексикой и выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню), а отдельно". "Также в течение февраля должна, наконец, проясниться ситуация с помощью от США (более 60 млрд долларов), – считает политтехнолог. – Договорятся или нет республиканцы с Белым домом

Что касается внутренней арены, по мнению эксперта, будет принято решение об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Не может президент, верховный главнокомандующий выглядеть настолько слабым, что, желая снять главкома, месяцами не решается на такой шаг. Думаю, Зеленский таки пойдет на это", – прогнозирует Алексей Голобуцкий.

Шансы на получение помощи от ЕС выше, чем от США

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что многое в феврале будет зависеть от решения ЕС и США касательно поддержки нашей страны.

Но позиция Венгрии уже более-менее понятна. Она готова проголосовать за пакет помощи Украине. Но при условии, что такие голосования будут проходить ежегодно Чтоб опция блокирования и шантажа (и Украины, и партнеров по ЕС) у Будапешта сохранялась. Это, естественно, не устраивает ни украинскую сторону, ни наших европейских партнеров, которые уже формируют план "В" В последнее время появились статьи в европейской прессе, что, если Орбан вновь заблокирует выделение 50 млрд евро Украине, будут введены жесткие меры, которые нанесут серьезный финансовый ущерб самой Венгрии", – отмечает политолог. "Пока мы не имеем четких подробностей – чем закончились переговоры главы МИД Украины Кулебы и руководителя Офиса президента Ермака с венгерским министром иностранных дел Сийярто

Но, акцентирует он, похоже торг на уровне Венгрия-ЕС продолжаются. В то же время, напоминает Максим Яли, когда в декабре принималось решение о начале переговоров по присоединению Украины к ЕС, позиция Венгрии также была явным препятствием. Однако вопрос решился в последний момент, когда по инициативе канцлера Германии Шольца – Орбан просто покинул зал голосования. Что помогло ему сохранить лицо, а 26 остальным членам ЕС поддержать позитивное для Украины решение.

"Однозначно нельзя прогнозировать, что точно проголосуют за так нужные нам 50 млрд евро. Но шансы в случае с ЕС гораздо выше, чем с американском Конгрессом", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что уже прошла информация, будто лично Трамп настаивает на том, чтоб позитивного голосования (по ужесточению миграционного законодательства в связке с помощью Украине) не было. По крайней мере, в Палате представителей, где у республиканцев большинство. Несмотря на то, что в Сенате республиканцы и демократы, вроде бы, близки к компромиссу.

"Но проблема в том, что законопроект должен быть проголосован двумя палатами – и верхней (где минимальное большинство у демократов), и в нижней. А с точки зрения предвыборной стратегии Трампа — и он сам об этом написал в личной соцсети — невыгодно давать козырь Байдену и демократам. А потому либо выдвигаются неприемлемые условия для Белого дома, либо происходит блокирование. Естественно, идти на все уступки республиканцам демократы не готовы. Значительное ужесточение миграционного законодательство серьезно ограничит электоральную базу Байдена, ведь среди его избирателей – миллионы бывших, в том числе нелегальных, мигрантов. Это ударит по позициям Байдена. На что рассчитывает Трамп. Так что сомневаюсь, что в феврале данный вопрос будет решен", – признался Максим Яли.

По его словам, многие, в том числе спонсоры Республиканской партии, наблюдают за тем, какие решения будет принято в феврале по искам о недопущению Трамп к участию в праймериз в ряде штатов. От этого, поясняет политолог, будет зависеть перспектива участия Трампа в как минимум праймериз.

"Если решение Верховного Суда будет не в пользу Трампа (что вряд ли), это может стать прецедентом, после чего его могут лишить статуса номинанта от Республиканской партии на выборы. Но окончательно всё, скорее всего, решится в марте, на начало которого приходится супервторник – время голосования в более десяти штатов, после чего определяется основной кандидат от той или иной партии. Впрочем, шансы на то, что Трамп сойдет с гонки, невысоки", – констатирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — будет ли разблокирована в феврале помощь Украине от ЕС и США: какие риски.