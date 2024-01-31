Будет ли разблокирована в феврале помощь Украине от ЕС и США: какие риски

В течение января вопросы макрофинансовой поддержки Украины со стороны США и ЕС остались в "подвешенном" состоянии. На 1 февраля намечет саммит ЕС, но руководство Венгрии до последнего продолжает торги за выделение 50 млрд евро для Украины. Торги продолжаются и в США, несмотря на готовность Белого дома идти на уступки Республиканской партии в выделении новых ресурсов на безопасность границы с Мексикой. Какие ожидания от февраля? Будут ли позитивные для Украины новость из ЕС и США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина - ЕС -США. Фото: из открытых источников

Шансы на разблокирование средств для Украины от США и ЕС – достаточно высоки

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе думает, что шансы на разблокирование средств для Украины от США и ЕС – достаточно высоки.

Очень актуальной в этом плане, акцентирует он, была недавняя встреча в Ужгороде главы Офиса президента Андрея Ермака и руководителя нашего МИД Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Киев и Будапешт начали двигаться к консенсусу в формировании повестки дня по проблемным вопросам, которые между нами есть (или надуманы). По словам Кулебы, в течение десяти дней при МИД будет создана комиссия, которая даст апдейт (обновление) по всем, условно говоря, претензиями со стороны Венгрии. Учитывая, что венгерский премьер Орбан начал играть с заявлениями в стиле "поддержу/не поддержу выделение помощи Украине" (а не однозначное "нет", как ранее), определенный прогресс явно есть", – считает эксперт.

По его словам, даже, если Венгрия всё же попытается блокировать 50 млрд евро для Украины, чиновники ЕС уже дали понять, что есть, как минимум, три легальные механизма передачи данные средств нашей стране — в обход венгерского вето.

"Но для чистоты политического процесса будет лучше получить все голоса на заседании Европейского Совета. И Украина, а также ее партнеры, сделали для этого максимум", – отмечает Антон Кучухидзе.

Что касается США, продолжает он, есть надежда, что и там также процесс оказания помощи Украине будет разблокирован.

"С точки зрения кейса по Украине — вопросов к нам нет даже у республиканцев. Я не имеют в виду политтехнологии, которые используются с оглядкой на выборы. По сути же США с 24 февраля 2022-го выделил нам 128 млрд долларов. И это только официальные данные. И республиканцы голосовали за выделение этих средств. В Киев приезжала масса двухпартийных делегаций, встречались с высшим руководством нашей страны. Создано множество линий коммуникаций. И не было проблем. Но когда Штаты вошли в избирательный процесс — республиканцы вдруг перестали голосовать за то, что поддерживали полтора года", – поясняет эксперт.

Понятно, акцентирует он, что внутренняя политика в США влияет сейчас на их внешнее видение. На паузе стоит ведь помощь не только Украине, но и Израилю, азиатским партнерам.

"Более того – в принципе на международной арене стоит вопрос о лидерстве США. Способны ли они быть лидерами того же формат "Рамштайн" и других платформ, поддерживающих Украину? В самих Штатах звучат заявления от многих политиков, военных, представителей разведки, что перестать поддерживать Украину – будет величайшей исторической ошибкой США. Но, к сожалению, внутренняя политика сейчас там преобладает над внешнеполитическими — прагматическими, стратегическими – подходами", – констатирует Антон Кучухидзе.

В тактической борьбе за голоса, за электоральную симпатию, американцы, по его словам, забывают о глобальном.

"Как отметил президент Украины, это своеобразный сигнал нашим европейским партнерам — что может произойти, если уже им понадобится срочное партнерство США в сфере безопасности. Повод очнуться многим в Европе, надеющимся, что, в случае чего, Штаты придут на помощь. Но пока там идет внутриполитический процесс, как показывает данная ситуация, всё партнерство — "на паузе". Показательная история, – считает эксперт. – Которая должна мобилизовать Европу. И пробудить, надеемся, американцев. Ведь безопасность США, как записано в их же стратегии нацбезопасности, начинается с безопасности их союзников".

В случае с США ситуация пока неопределенная

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:

"Касательно помощи Украине от ЕС – ситуация проясняется. Недавние переговоры украинской стороны со словацкой и венгерской дали в этом смысле хорошие сигналы. То, что Орбан говорит о согласии с выделением данной поддержки, но при условии, чтоб голосование проходило каждый год – это уже некий прогресс. И с высокой долей вероятности можно предположить, что в феврале мы получим решение ЕС о выделение многомиллиардной поддержки для Украины".

В случае с США ситуация пока неопределенная, отмечает политолог. Компромиссный законопроект от демократов и республиканцев, который должен обеспечить усиление контроля за границей с Мексикой (и разблокировать пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню) на данный момент "завис". Переговоры продолжаются.

"Позиция республиканцев остается непонятной. Как и то, поставит или нет на голосование этот проект, пройди от Сенат, в Палате представителей спикер Джонсон. А если поставит — будет ли он объединен с помощью Украине, пройдет ли в принципе нижнюю палату. Прогнозировать тут что-то тяжело", – считает Петр Олещук.

Он обращает внимание, что американские политики делают заявления о необходимости поддерживать Украину, выходит много публикаций на эту тему. Но пока так и нет ясности касательно многомиллиардного пакета помощи нашей стране от США.

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