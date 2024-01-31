Где ВСУ продвинулись вперед, а, где, наоборот, пришлось отойти: подробности от ISW

Российским оккупационным войскам удалось продвинуться на юго-запад от Бахмута. Позиционные бои продолжались вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики также отмечают, что ВСУ смогли восстановить утраченные позиции к северо-западу от Горловки. На видео с геолокацией, опубликованном 29 января, видно, как украинские силы атакуют и захватывают несколько позиций примерно в трех километрах к северо-западу от Горловки.

Кроме того, за прошедшие сутки бои продолжались вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений на этом участке фронта не было. По словам российских источников, украинские военные в течение последних нескольких дней контратаковали в районе ресторана "Царская охота" на южной окраине города. Украинские и российские источники рассказывали о позиционных боях: вблизи Новобахмутовки, Степного, в районе коксохимического завода, возле ресторана "Царская охота", в промышленной зоне, возле Невельского, Первомайского и Опытного.

Недавно захватчики совершили неудачный штурм к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев. В Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники отбили неудачную атаку оккупантов в направлении Сладкое-Константиновка и что россияне потеряли два танка, шесть боевых бронированных машин МТ-ЛБ и одну боевую машину пехоты БМП-1. на геолокированных кадрах видна поврежденная и заброшенная российская бронетехника к северу и югу от Новомихайловки.

Также продолжаются позиционные бои к западу от Донецка вблизи Георгиевки и к юго-западу от Донецка вблизи Победы и Новомихайловки.

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