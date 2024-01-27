Не только Авдеевка: оккупанты наступают еще на два населенных пункта на Донбассе

На фронте на востоке Украины оперативная обстановка остается сложной. Российские оккупанты наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Генерал рассказал, что на Северском направлении интервенты продолжают наступательные действия с целью улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска.

"Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов пытается безуспешно атаковать по направлению Кременная, Григоровка", — отметил Сырский.

При этом генерал отметил, что противник свои неудачи в наступательных действиях компенсирует увеличением интенсивности огневого воздействия.

"В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе", — сообщил он.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских защитников севернее и западнее Бахмута, и развить наступление на Часов Яр.

Сырский добавил, что враг проводит перегруппировку своих сил и средств, и применяет подразделения "добровольческого корпуса". Также противник безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки.

"Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий", — рассказал генерал-полковник.

При этом Сырский отметил, что штабы Сил обороны и командиры "вовремя реагируют на любые изменения оперативной ситуации".

В ходе посещения позиции военных на Восточном фронте была совместно проведена оценка "предложенных решений по дальнейшим действиям".

"Уточнили отдельные задачи и приняли ряд решений для повышения результативности огневого поражения врага. Сейчас делаем ставку на выявление важных объектов оккупантов средствами разведки, нанесения точных огневых ударов, применения дронов-камикадзе и защиты наших позиций посредством радиоэлектронной борьбы", — сообщил Сырский.

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