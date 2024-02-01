Не F-16: Буданов рассказал, какая авиация поможет нанести военное поражение РФ

Для того, чтобы нанести военное поражение РФ, украинским силам нужны штурмовики, подобные А-10 (США). Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "СNN" высказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки признался журналистам, что хочет видеть в руках Украины штурмовики, подобные американскому А-10.

"Это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России", — заявил главный разведчик страны.

Как отмечает СNN, несмотря на то, что этому самолету уже несколько десятилетий, он прославился своим мастерством против иракской бронетехники во время первой войны в Персидском заливе и до сих пор пользуется похвалой среди пилотов и американских солдат, даже несмотря на то, что Конгресс США стремится исключить его из арсенала ВВС США.

Кирилл Буданов заявил, что также на данный момент Украина нуждается в гаубицах и снарядах, которые "являются одним из наиболее решающих факторов" в войне.

По словам главы ГУР, Украине необходимо "резкое увеличение" количества орудий, в частности, гаубиц, — независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказываются на украинских дальнобойных пушках.

Кирилл Буданов уточнил, боеприпасы также жизненно важны, поскольку "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов в этой войне".

"Не столько качество, сколько количество", — высказался Буданов.

В этом же интервью Кирилл Буданов назвал цель № 1 для атак украинских беспилотников в РФ.

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