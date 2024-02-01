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Буданов назвал цель № 1 для атак украинских беспилотников в РФ

Кирилл Буданов считает, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

сегодня, 08:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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В последнее время участились атаки беспилотников на российскую инфраструктуру. Эта тенденция может возрасти. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "CNN" сделал руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов.

Буданов назвал цель № 1 для атак украинских беспилотников в РФ

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов рассказал, Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта.

Поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине и над ними.

"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", – высказался глава украинской разведки.

Руководитель ГУР предположил, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти.

Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, уточнив, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически, существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", – заявил руководитель ГУР Минобороны.

Теперь, по словам Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину (войны — ред.)". Россияне видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что не считает бывшего президента США Дональда Трампа сторонником российского диктатора Владимира Путина.

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Источник: https://edition.cnn.com/2024/01/31/europe/budanov-ukraine-russia-war-intl/index.html
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