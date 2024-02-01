Действительно ли Трамп является сторонником РФ: что знают в ГУР

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Кравцев Сергей
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не считает бывшего президента США Дональда Трампа сторонником российского диктатора Владимира Путина. Об этом глава украинской разведки заявил в интервью "CNN".
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Кирилл Буданов заявил, что он считает Дональда Трампа "опытным человеком".
"Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта", – сказал Кирилл Буданов.
Он уверен, что, несмотря на желание Трампа сократить поддержку Украины со стороны США, союзники в Конгрессе будут противодействовать его усилиям. Буданов отверг риск того, что США оставят Украину наедине с холодом.
"Мы все равно ожидаем положительного решения. Сказать, что (Ред. – Трамп) и Республиканская партия являются сторонниками Российской Федерации – это полная чушь", – сказал глава ГУР.
Отметим, эпатажный представитель от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. Свое обещание политик озвучил на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский признался, что он будет "очень счастлив", если Дональду Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.
"Ну, я пообщаюсь с ним. И я скажу вам честно — если его формат или его формула приведут к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает", — ответил лидер украинцев.
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