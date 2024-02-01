Действительно ли Трамп является сторонником РФ: что знают в ГУР

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не считает бывшего президента США Дональда Трампа сторонником российского диктатора Владимира Путина. Об этом глава украинской разведки заявил в интервью "CNN".

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов заявил, что он считает Дональда Трампа "опытным человеком".

"Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта", – сказал Кирилл Буданов.

Он уверен, что, несмотря на желание Трампа сократить поддержку Украины со стороны США, союзники в Конгрессе будут противодействовать его усилиям. Буданов отверг риск того, что США оставят Украину наедине с холодом.

"Мы все равно ожидаем положительного решения. Сказать, что (Ред. – Трамп) и Республиканская партия являются сторонниками Российской Федерации – это полная чушь", – сказал глава ГУР.

Отметим, эпатажный представитель от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. Свое обещание политик озвучил на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский признался, что он будет "очень счастлив", если Дональду Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.

"Ну, я пообщаюсь с ним. И я скажу вам честно — если его формат или его формула приведут к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает", — ответил лидер украинцев.



