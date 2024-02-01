Путин удвоил свои территориальные цели в Украине: в США отреагировали на заявление диктатора

Российский диктатор Владимир Путин озвучил идею "демилитаризованной зоны", которая, по его мнению, выведет российскую территорию из-под огневой досягаемости Украины. Американские аналитики Института изучения войны (ISW) озвучили свой взгляд на то, что хотел донести диктатор.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты считают, что президент России Владимир Путин удвоил свои максималистские и намеренно размытые территориальные цели в Украине 31 января. Во время встречи со своими "доверенными лицами" российский диктатор заявил, что продвижение нынешней линии фронта вглубь Украины является важнейшей целью войск РФ на всей территории боевых действий.

Путин отметил идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая, по его словам, выведет российскую территорию, включая оккупированную Украину, за пределы досягаемости как фронтовых артиллерийских систем, так и систем дальнего радиуса действия, предоставленных Западом.

Аналитики отмечают: объявленная Путиным цель продвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России оказались за пределами досягаемости украинских огневых средств, является размытой и фактически недостижимой до тех пор, пока существует независимая Украина, способная вести боевые действия.

В США считают, что Путин, скорее всего, аннексирует любые украинские территории, которые России удастся захватить, преследуя эту призрачную цель (в частности, четыре области, об аннексии которых Россия уже заявила, но которые она лишь частично ей подконтрольны), таким образом, новые российские территории окажутся в зоне досягаемости украинских систем.

Президент РФ также включил город Харьков, который он ранее называл "российским", в эту гипотетическую "демилитаризованную зону", вероятно, для того, чтобы воспользоваться дискуссиями вокруг маловероятной возможности российской наступательной операции вдоль северной границы Харьковской области с Белгородской областью.

В ISW подчеркивают, Путин может намереваться усилить эти дискуссии, чтобы отвлечь внимание Украины от продолжающейся российской наступательной операции вдоль линии Харьков-Луганская область, но ISW продолжает оценивать, что российские силы в Белгородской области могут осуществлять лишь тактические действия, которые будут служить действиями для отвлечения и закрепления украинских сил вдоль границы.

Российский диктатор также, вероятно, пытается апеллировать к новым призывам российских ультранационалистов создать "буферную зону" между Харьковской и Белгородской областями, чтобы отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.

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