logo

BTC/USD

42006.94

ETH/USD

2266.82

LTC/USD

66.10

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "РФ дойдет туда, куда сможет физически дойти": в ВСУ не верят в переговоры с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

"РФ дойдет туда, куда сможет физически дойти": в ВСУ не верят в переговоры с Путиным

В ВСУ убеждены, что агрессивные планы РФ не ограничатся Украиной

31 января 2024, 22:46
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что российская армия не планирует останавливаться и дойдет туда, куда сможет физически дойти. Об этом Жорин написал в Telegram, передает портал "Комментарии".

"РФ дойдет туда, куда сможет физически дойти": в ВСУ не верят в переговоры с Путиным

Россия не планирует останавливаться на Украине. Фото из открытых источников

Максим Жорин отметил, что иногда российская пропаганда транслирует разные месседжи на Запад и внутри страны. В частности, заметил он, на западные государства они транслируют "готовность Путина к компромиссу и переговорам" тогда, когда сам Путин открыто говорит о планах продолжать захват новых территорий.

"На самом деле Россия вообще не собирается останавливаться. Российские войска придут ровно туда, куда физически смогут дойти. И эти планы на Украине не ограничиваются", — подчеркнул офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что сообщение о необходимости дополнительно мобилизовать 500 тысяч граждан повредило процессу мобилизации и создало дополнительное напряжение в обществе. При этом Максим Жорин отметил, что в условиях войны нужно осознать, что большинство мужчин должно служить или быть готовым к службе, а потому все мужчины должны иметь соответствующую подготовку, чтобы при необходимости встать на защиту Украины.

"Комментарии" также сообщали, что изменения в закон о мобилизации предполагают отмену отсрочки для государственных служащих, в том числе для правоохранителей. Согласно предложенным изменениям, право на отсрочку могут лишиться работников Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и Патронатной службы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/4981
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости