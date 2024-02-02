Действительно ли Залужный пошел ва-банк: о чем говорит появление новой статьи главкома

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Залужный оценил ситуацию не только в Украине, но и в мире
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок обращает внимание, что Залужный базировал свою статью, оценивая ситуацию не только в Украине, но и в мире. Он констатирует, что есть проблемы во внутренней политике (неспособность государственных институций увеличить мобилизационные возможности), но есть и во внешней (неспособность партнеров поставлять нам в достаточном количестве оружия и боеприпасов).
"Соответственно, отмечает Залужный, необходимо менять тактику и стратегию. Делая ставку на наращивание мощностей ВПК, на новые технологии (с акцентом на роботизированные системы, беспилотники). Показательно появление такого материала, да еще и в иностранной прессе, на фоне громкого скандала вокруг вероятной отставки Залужного
. Кстати, обратите внимание – Залужный практически никогда не публикуется в украинских медиа. Но заходит туда через публикации в западных СМИ. Как это было осенью, когда появился его материал в The Economist о том, что наступление зашло в тупик, а война перешла в позиционную. Тогда это тоже стало поводом для конфронтации между Залужным и Зеленским", – напоминает эксперт.
Показательно и то, продолжает он, что утром в четверг в CNN появляется один материал о Залужном (о том, что Зеленский уволит его на этой неделе), а вечером – другой, уже от лица Залужного.
"Я расцениваю появление второго материала как ход главкома ва-банк. Сам он в отставку – добровольно – явно не собирается. Предоставляя Офису президента собирать весь негатив от своего увольнения указом Зеленского. Тем самым, вероятно, Залужный делает пас себе на гипотетическое политическое будущее, – считает Валерий Клочок. – Кстати, эксперты и политики, которые поддерживают Зеленского, уже отреагировали на колонку Залужного, называя это неправильным шагом со стороны главкома".
Фактически – Залужный озвучил проблемы, о которых он говорил раньше
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:
"Не думаю, что статья Залужного в CNN появилась как ответ на последние слухи о попытке Банковой отправить его в отставку
. Она явно готовилась раньше. Есть определенные процедуры согласования выхода подобных материалов. И, видимо, данный отображает понимание глакомом тех или иных процессов примерно за пару недель до последних событий".
В то же время, акцентирует эксперт, статья дает понять о наличии конфликта между Залужным и Зеленским. В ней содержаться не прямые, но читаемые намеки на напряженность отношений, на неспособность именно политического руководства решить ряд вопросов, имеющих непосредственное значение для эффективного ведения боевых действий.
"Фактически – Залужный озвучил проблемы, о которых он говорил раньше. Но поскольку к нему, похоже, не прислушивались, он решил это сделать в данной колонке. С одной стороны – достаточно научной, аналитической. С другой – публичной и не без критики", – отмечает Игорь Рейтерович.
По его мнению, рано или поздно Офис президента дожмет – и вынудит Залужного уйти в отставку.
"Суть в том, что ОП сейчас в патовой ситуации. И ему важно проявить силу, показать, что всё под его контролем, – поясняет эксперт. – При этом такая отставка точно не пойдет на пользу стране – ни в военном, ни в техническом, ни в социально-экономическом, ни в дипломатическом плане. Единственные бонусы тут получает ОП, решающий некие свои гипотетические политические проблемы. Судя по всему, это для Банковой сейчас является приоритетом. Хоть с точки зрения защиты национальных интересов такой шаг ничего хорошего не несет – и точно не будет способствовать укреплению единства в Украине".
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Ігор
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Треба було з самого початку переносити війну на територію Росії і заходити на окуповані території саме з російських областей. Але наш корумпований програшний совок здав свої території для військових дій. В цей час Росія реалізує тактику великого кільця: буде брати нас зашморгом через Молдову та Білорусь. Продажна Львівська зустріне окупанта у вишиванках. Гниле не може виграти воно тримається за печерне лахміття: віра мова вишиванка Бандера співанки нац-пам'ять ...! За те, що в сучасному технологічному світі немає попиту.