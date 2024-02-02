Действительно ли Залужный пошел ва-банк: о чем говорит появление новой статьи главкома

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Залужный оценил ситуацию не только в Украине, но и в мире

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок обращает внимание, что Залужный базировал свою статью, оценивая ситуацию не только в Украине, но и в мире. Он констатирует, что есть проблемы во внутренней политике (неспособность государственных институций увеличить мобилизационные возможности), но есть и во внешней (неспособность партнеров поставлять нам в достаточном количестве оружия и боеприпасов).

Кстати, обратите внимание – Залужный практически никогда не публикуется в украинских медиа. Но заходит туда через публикации в западных СМИ. Как это было осенью, когда появился его материал в The Economist о том, что наступление зашло в тупик, а война перешла в позиционную Тогда это тоже стало поводом для конфронтации между Залужным и Зеленским", – напоминает эксперт. "Соответственно, отмечает Залужный, необходимо менять тактику и стратегию. Делая ставку на наращивание мощностей ВПК, на новые технологии (с акцентом на роботизированные системы, беспилотники). Показательно появление такого материала, да еще и в иностранной прессе, на фоне громкого скандала вокруг вероятной отставки Залужного

Показательно и то, продолжает он, что утром в четверг в CNN появляется один материал о Залужном (о том, что Зеленский уволит его на этой неделе), а вечером – другой, уже от лица Залужного.

"Я расцениваю появление второго материала как ход главкома ва-банк. Сам он в отставку – добровольно – явно не собирается. Предоставляя Офису президента собирать весь негатив от своего увольнения указом Зеленского. Тем самым, вероятно, Залужный делает пас себе на гипотетическое политическое будущее, – считает Валерий Клочок. – Кстати, эксперты и политики, которые поддерживают Зеленского, уже отреагировали на колонку Залужного, называя это неправильным шагом со стороны главкома".

Фактически – Залужный озвучил проблемы, о которых он говорил раньше

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

Она явно готовилась раньше. Есть определенные процедуры согласования выхода подобных материалов. И, видимо, данный отображает понимание глакомом тех или иных процессов примерно за пару недель до последних событий". "Не думаю, что статья Залужного в CNN появилась как ответ на последние слухи о попытке Банковой отправить его в отставку

В то же время, акцентирует эксперт, статья дает понять о наличии конфликта между Залужным и Зеленским. В ней содержаться не прямые, но читаемые намеки на напряженность отношений, на неспособность именно политического руководства решить ряд вопросов, имеющих непосредственное значение для эффективного ведения боевых действий.

"Фактически – Залужный озвучил проблемы, о которых он говорил раньше. Но поскольку к нему, похоже, не прислушивались, он решил это сделать в данной колонке. С одной стороны – достаточно научной, аналитической. С другой – публичной и не без критики", – отмечает Игорь Рейтерович.

По его мнению, рано или поздно Офис президента дожмет – и вынудит Залужного уйти в отставку.

"Суть в том, что ОП сейчас в патовой ситуации. И ему важно проявить силу, показать, что всё под его контролем, – поясняет эксперт. – При этом такая отставка точно не пойдет на пользу стране – ни в военном, ни в техническом, ни в социально-экономическом, ни в дипломатическом плане. Единственные бонусы тут получает ОП, решающий некие свои гипотетические политические проблемы. Судя по всему, это для Банковой сейчас является приоритетом. Хоть с точки зрения защиты национальных интересов такой шаг ничего хорошего не несет – и точно не будет способствовать укреплению единства в Украине".

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